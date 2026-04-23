"당신의 스포츠를 보여주세요"…문체부, '모두가 즐기는 스포츠' 참여 잇기 캠페인

김대현 문체부 차관, 시민과 탁구 치며 캠페인 시동

'튼튼머니' 등 민생 체감형 예산 확대로 참여 기반 강화

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부 김대현 제2차관은 23일 오후 종로문화체육센터를 방문해 '모두가 즐기는 스포츠' 참여 잇기 캠페인의 시작을 알리고 체육 분야 민생 현장을 점검한다.

이번 캠페인은 스포츠기본법에 따른 스포츠주간(4월 27일~5월 3일)을 계기로 마련됐다. 국민의 스포츠 참여 기반을 확대하고, 지역·성별·연령 등에 따른 격차 없이 누구나 스포츠를 즐길 수 있는 환경을 조성해 국정과제 '모두가 즐기는 스포츠'를 실현하는 것이 목표다.

김대현 문체부 차관은 시민과 탁구를 치며 캠페인 시동을 건다. [사진= 뉴스핌 DB]

김대현 차관은 캠페인 첫 주자로 직접 나선다. 종로문화체육센터에서 시민들과 함께 탁구 강좌를 즐기는 모습을 캠페인 영상으로 촬영해 문체부 공식 누리소통망 등에 올려 일상 속 스포츠 참여를 독려할 예정이다. 다음 주자로는 국민체육진흥공단 하형주 이사장, 대한체육회 유승민 회장, 대한장애인체육회 정진완 회장을 지목해 체육계 전반의 동참을 이끌어낼 계획이다.

이번 방문지인 종로문화체육센터는 30분 운동 시 포인트를 적립할 수 있는 '스포츠활동 인센티브(튼튼머니)' 인증 시설이다. 센터 관계자는 지난해 예산 소진으로 포인트를 받지 못한 회원들이 있었다며, 올해 추경으로 더 많은 회원이 혜택을 받게 된다고 현장 기대감을 전했다.

이번 추경예산에는 튼튼머니 40억 원 증액을 비롯해 장애인 스포츠강좌 이용권 62억 원, 유소년 스포츠 기반 구축 95억 원, 동계종목 훈련시설 조성 30억 원, 스포츠 암표 신고 포상금 5억 원 증액 등이 반영돼 체육 현장의 다변화된 수요에 기민하게 대응할 수 있을 것으로 기대된다.

김대현 문화체육관광부 차관. [사진= 뉴스핌 DB]

김대현 차관은 "규칙적인 스포츠활동은 개인의 건강을 증진할 뿐만 아니라 만성질환을 예방해 사회적 의료비 절감에도 기여하는 중요한 요소"라며 "이번 추경예산을 통해 더욱 많은 국민이 가까운 체육시설에서 부담 없이 운동에 참여하고 그 혜택을 직접 누릴 수 있게 하겠다"고 밝혔다.

fineview@newspim.com