"당신의 스포츠를 보여주세요"…문체부, '모두가 즐기는 스포츠' 참여 잇기 캠페인

AI 핵심 요약beta
- 문체부 김대현 제2차관이 23일 종로문화체육센터를 방문해 '모두가 즐기는 스포츠' 캠페인을 시작했다.
- 스포츠주간을 계기로 마련된 이번 캠페인은 지역·성별·연령 격차 없이 누구나 스포츠를 즐길 수 있는 환경 조성을 목표로 한다.
- 추경예산에 튼튼머니 40억 원 증액을 비롯해 장애인 스포츠강좌 62억 원 등 227억 원이 반영됐다.
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'튼튼머니' 등 민생 체감형 예산 확대로 참여 기반 강화
[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부 김대현 제2차관은 23일 오후 종로문화체육센터를 방문해 '모두가 즐기는 스포츠' 참여 잇기 캠페인의 시작을 알리고 체육 분야 민생 현장을 점검한다.
이번 캠페인은 스포츠기본법에 따른 스포츠주간(4월 27일~5월 3일)을 계기로 마련됐다. 국민의 스포츠 참여 기반을 확대하고, 지역·성별·연령 등에 따른 격차 없이 누구나 스포츠를 즐길 수 있는 환경을 조성해 국정과제 '모두가 즐기는 스포츠'를 실현하는 것이 목표다.
김대현 차관은 캠페인 첫 주자로 직접 나선다. 종로문화체육센터에서 시민들과 함께 탁구 강좌를 즐기는 모습을 캠페인 영상으로 촬영해 문체부 공식 누리소통망 등에 올려 일상 속 스포츠 참여를 독려할 예정이다. 다음 주자로는 국민체육진흥공단 하형주 이사장, 대한체육회 유승민 회장, 대한장애인체육회 정진완 회장을 지목해 체육계 전반의 동참을 이끌어낼 계획이다.
이번 방문지인 종로문화체육센터는 30분 운동 시 포인트를 적립할 수 있는 '스포츠활동 인센티브(튼튼머니)' 인증 시설이다. 센터 관계자는 지난해 예산 소진으로 포인트를 받지 못한 회원들이 있었다며, 올해 추경으로 더 많은 회원이 혜택을 받게 된다고 현장 기대감을 전했다.
이번 추경예산에는 튼튼머니 40억 원 증액을 비롯해 장애인 스포츠강좌 이용권 62억 원, 유소년 스포츠 기반 구축 95억 원, 동계종목 훈련시설 조성 30억 원, 스포츠 암표 신고 포상금 5억 원 증액 등이 반영돼 체육 현장의 다변화된 수요에 기민하게 대응할 수 있을 것으로 기대된다.
김대현 차관은 "규칙적인 스포츠활동은 개인의 건강을 증진할 뿐만 아니라 만성질환을 예방해 사회적 의료비 절감에도 기여하는 중요한 요소"라며 "이번 추경예산을 통해 더욱 많은 국민이 가까운 체육시설에서 부담 없이 운동에 참여하고 그 혜택을 직접 누릴 수 있게 하겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com