부산시, 가톨릭대 '하하캠퍼스' 주요시설 전면 개방…시니어 특화 단지 변모

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시민 대상 문화·여가·교육 통합 공간 제공

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 부산가톨릭대학교 내 시니어 복합공간인 '하하(HAHA)캠퍼스' 조성을 마무리하고 주요 시설을 전면 개방한다고 23일 밝혔다.

고령층을 포함한 시민 누구나 문화·여가, 건강·체육, 교육 기능을 통합적으로 이용할 수 있도록 한 것이 핵심이다.

부산가톨릭대학교 내 '하하(HAHA)캠퍼스' 조감도[사진=부산시] 2026.04.23

박형준 시장은 이날 오후 부산가톨릭대를 찾아 손삼석 천주교 부산교구장과 캠퍼스 활성화 방안을 논의하고, 현장을 점검하며 교육 프로그램 참여 시민들을 격려할 예정이다.

하하캠퍼스는 '행복하고 건강한 노후'를 목표로 지역대학의 유휴공간에 실버산업, 교육, 일자리, 사회공헌 기능을 집적한 대규모 시니어 특화 단지다. 시는 2024년부터 총 45억 원을 투입해 건강·돌봄, 교육·여가, 체육·휴식 기능을 결합한 시민 중심 복합공간으로 조성했다.

세부적으로는 부산가톨릭대와 신학교정 개방 협약 이후 ▲운동장·피클볼장·러닝트랙 등 야외 체육시설 ▲하하 에듀프로그램 ▲건강센터 ▲무장애 산책로 ▲시니어 건강놀이터 및 황톳길 ▲공공도서관 등을 순차적으로 구축해 지난 3월 사업을 완료했다.

시는 이달 말 전용 누리집을 개설해 시설 정보 제공과 함께 운동장, 피클볼장 등 야외 체육시설 대관 신청 서비스를 운영할 계획이다.

박형준 시장은 "대학 자원과 15분 도시 정책을 결합한 하하캠퍼스는 교육·문화·건강 기능을 집약한 상생 모델"이라며 "시민 삶의 질을 높이고 지속 가능한 지역 공동체 형성에 기여할 것"이라고 말했다. 이어 "부산가톨릭대를 시작으로 고신대와 서부산권 등으로 생활권 거점형 하하캠퍼스를 확대하겠다"고 덧붙였다.

ndh4000@newspim.com