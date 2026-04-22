[프로축구] 울산, 안양과 무승부 승점1 추가…포항은 2연패 탈출

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=울산HD가 FC안양과 경기에서 승부를 내지 못하며 FC서울을 1점만 따라가는데 그쳤다.

울산은 22일 안양종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 9라운드 안양과 원정경기에서 1-1 무승부로 경기를 마무리했다. 양팀은 승점 1점씩 나눠가지며 울산은 2위(5승2무2패, 승점17)를, 안양은 8위(2승5무2패, 승점11)를 유지했다.

[서울=뉴스핌] 허율이 22일 안양종합경기장에서 열린 안양과 경기에서 골을 넣은 후 세리머니를 하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.04.22 willowdy@newspim.com

이날 경기에서 승부를 내지 못한 울산은 결국 1위 서울(7승1무1패, 승점22)에 승점 1점만 따라가는 데 그쳤다. 여전히 서울의 벽을 넘지 못했다.

안양이 전반 3분 아일톤이 하프라인 부근에서 공을 가로챈 뒤 곧바로 역습에 나서 선제골을 기록했다. 최근 폼이 오른 울산의 말컹을 막는데 집중했고, 말컹의 슈팅 6개 중 유효슈팅 1개만 나오면서 전술이 통했다.

이에 울산은 후반 23분 허율을 투입해 돌파구를 만들었다. 이진현의 크로스가 골문을 향했고, 말컹이 이를 노렸지만 권경원에 막혔다. 하지만 허율이 뒤에 있던 덕에 동점골을 만들어냈다.

[서울=뉴스핌] 이호재가 22일 포항 스틸야드에서 열린 광주와 경기에서 골을 넣었다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.04.22 willowdy@newspim.com

같은날 포항은 포항 스틸야드에서 열린 광주FC와 맞대결에서 1-0으로 승리하며 2연패에서 탈출했다. 이날 승리로 포항은 6위(3승3무3패, 승점12)로 올랐다. 반면 광주는 5연패로 최하위(1승3무5패, 승점6)에 그쳤다.

전반 4분 프리킥 이후 이호재의 오른발 슛이 그대로 골망을 흔들며 선제골을 터뜨렸다. 일찍 승기를 잡은 포항이지만, 경기 내용은 좋지 않았다.

제주 SK는 대전월드컵경기장에서 열린 대전 하나시티즌과 원정경기에서 1-0으로 이겼다. 이날 승리로 제주는 5위(3승3무3패, 승점12)까지 올랐다. 개막 전 우승후보로 예측됐던 대전은 10위(2승3무4패)로 기대에 못 미치고 있다.

제주는 전반 44분 박창준의 선제골로 웃었다. 그러나 후반 막판 이탈로와 세레스틴의 머리가 충돌했고, 이탈로가 경기에서 빠지며 승리에도 아쉬움을 남겼다.

willowdy@newspim.com