허정무 "인천 서구 연고 프로축구단 창단"…강범석 서구청장 "지자체·민간 공동"

AI 핵심 요약beta
- 허정무 전 감독이 21일 인천시청에서 프로축구단 창단 기자회견을 열었다.
- 인천 서구 연고 프로축구단을 추진하며 아시아드 경기장 활용을 밝혔다.
- 내년 K리그2 참가를 목표로 민간 참여 법인 형태를 고려한다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =허정무 전 축구대표팀 감독이 인천 서구를 연고지로 한 프로축구단 창단을 추진한다.
허정무 전 감독은 21일 인천시청에서 기자회견을 열고 "한국 축구의 미래와 젊고 유능한 선수 육성을 위해 인천 서구 프로축구단 창단을 준비하고 있다"고 밝혔다.
그는 "서구에는 2014년 아시안게임을 개최한 뒤 스포츠 콘텐츠 부재로 방치된 5만석 규모의 종합경기장(아시아드 경기장)이 있다"며 "이 경기장을 기반으로 유소년 선수들을 길러내고 훌륭한 팀을 만들겠다"고 했다.
허 전 감독은 "축구단 창단은 경기장 방치 문제를 근본적으로 해결하는 동시에 상시적인 스포츠 이벤트로 경기장 가치를 극대화 하게 될 것이다"고 강조했다.
인천 서구 프로축구단은 올해 연맹 허가를 받아 창단한 뒤 내년 K리그2 참가를 목표로 하고 있다.
이날 기자회견에 참석한 강범석 인천 서구청장은 창단·운영 비용과 관련, "프로축구단은 재단법인 형태로 창단하는 게 일반적이지만 이 경우 지방자치단체 부담이 너무 커지기 때문에 민간이 함께 참여하는 법인 형태를 고려하고 있다"고 밝혔다.
hjk01@newspim.com