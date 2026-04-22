[프로축구] "내가 경기 망쳐"…부천 MF 카즈, 한국어로 사과 글

AI 핵심 요약beta
- 부천FC 카즈가 22일 인스타그램에 한국어 사과 글을 올렸다.
- 21일 FC서울전에서 핸드볼과 미끄러짐 실수로 0-3 패배를 초래했다.
- 감독은 운이 없었다며 두둔하고 카즈는 반성하며 만회하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프로축구 K리그1 부천FC의 일본인 미드필더 카즈(29)가 22일 인스타그램에 한국어로 사과 글을 올렸다.
부천FC는 21일 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 9라운드 원정 경기에서 FC서울에 0-3으로 완패했다. 전반에만 2실점을 내주며 끌려갔고 후반에도 한 골을 더 허용하며 무너졌다. 2007년 창단 이후 서울과 치른 첫 리그 맞대결이자 2016년 FA컵 0-1 패배 설욕의 무대였지만 결과는 또 패배였다.
이날 중앙 미드필더로 선발 출전한 카즈는 전반 31분 페널티 지역에서 핸드볼 반칙을 범했다. 시야가 가려진 상황에서 날아온 공을 피하지 못해 팔에 맞았고 VAR 판독 끝에 페널티킥이 선언됐다. 이는 서울의 선제이자 결승골로 이어졌다.
추가시간에는 더 뼈아픈 장면이 나왔다. 코너킥 이후 이어진 공격에서 방향을 전환하려던 순간 미끄러졌고 이 틈을 타 황도윤이 공을 낚아채 전진 패스를 연결했다. 문선민이 이를 마무리하며 2-0을 만들었다. 카즈는 실점 직후 동료들의 위로에도 두 눈을 질끈 감은 채 고개를 떨궜다. 전반 종료 후 그는 윤빛가람과 교체됐다.
카즈는 22일 인스타그램에 한국어로 "저의 두 번의 실수로 경기를 망쳐버렸습니다. 진심으로 죄송합니다"라는 글을 올렸다. "부천FC 팀 동료들, 팬분들, 코칭스태프, 늦은 시간까지 컨디션 관리를 해주시는 트레이너분들, 그리고 이 클럽에 관련된 모든 분들이 오늘 경기를 위해 시간을 쓰며 최선을 다해 준비해 주셨는데, 저의 두 번의 실수로 경기를 망쳐버렸다"며 자책했다. 이어 "오늘의 책임을 깊이 반성하고, 반드시 그라운드에서 만회할 수 있도록 최선을 다하겠다. 항상 응원해 주시는 서포터분들께 진심으로 감사드린다"고 밝혔다.
이영민 감독은 "경기 중 나올 수 있는 상황"이라며 "오늘 뛴 모든 부천 선수가 완벽하지 않았다. 카즈가 부족했다기보다는 운이 안 좋았다"고 두둔했다. 교체에 대해서도 "심리적으로 흔들릴 것 같아서 교체한 거지, 질책하기 위해 교체한 건 아니다"라고 설명했다.
2023년 부천 유니폼을 입은 그는 매 시즌 30경기 이상을 소화하며 궂은일을 도맡는 미드필더로 통산 116경기 2골 5도움을 기록 중이다. 지난 시즌에는 플레이오프를 포함해 39경기를 뛰며 구단 창단 첫 K리그1 승격을 이끌었다.
psoq1337@newspim.com