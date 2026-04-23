외국인 5조 유입 속 코스피 사상 최고 경신…'조선·2차전지'로 확산

지정학 변수에도 강세 지속…G20 상승률 1위

외국인 매수 2.8조, 삼성전자·SK하이닉스 집중

비반도체 '조선·2차전지·전력기기' 동반 유입

미국 중심 투자 속 차익실현…한국 증시 유입 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 4월 외국인 자금 유입을 중심으로 코스피가 연일 사상 최고치 경신 흐름을 이어가고 있다. 이달 상승률이 주요 20개국(G20) 가운데 1위를 기록하는 등 글로벌 증시 대비 강한 흐름을 보이는 가운데, 시장은 반도체 랠리를 넘어 수급과 업종 전반으로 확산되는 국면에 진입하고 있다는 평가다.

특히 외국인은 4월 들어 순매수로 전환하며 시장 방향을 주도하고 있다. 반도체 대형주에 집중됐던 매수는 조선·2차전지·전력기기 등으로 확산되는 모습이다. 해외 투자에서도 미국 중심 매수와 일부 지역 차익실현이 병행되며 글로벌 자금 재배치 흐름이 이어지고 있다.

◆ G20 1위 상승률…코스피 사상 최고치

24일 한국거래소에 따르면 이달 들어 코스피는 4월 1일 5478에서 전날 6417까지 상승하며 약 17%대 상승률을 기록하고 있다.

중동 전쟁 등 지정학적 리스크에도 불구하고 코스피 상승률은 주요 20개국(G20) 가운데 가장 높은 수준을 나타내고 있다. 이달 코스피 상승률(종가 기준)은 26.4%로 1위를 기록했다. 일본 닛케이225(15.2%), 튀르키예 BIST100(13.2%), 인도 센섹스(9.1%), 미국 S&P500(8.9%) 등을 큰 폭으로 웃돌았다. 연초 이후 누적 상승률(1~4월) 역시 51.6%로 G20 국가 중 압도적인 1위를 기록했다. 글로벌 증시 대비 상대적 강도가 뚜렷하게 나타나는 구간으로 평가된다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 22일 오후 코스피가 전장 종가보다 29.46 포인트(0.46%) 상승하며 6417.93으로 거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.04.22 yym58@newspim.com

이번 상승의 핵심 동력으로는 외국인 수급 변화가 꼽힌다. 외국인은 4월 들어 유가증권시장에서 5조원대 순매수로 전환하며 시장 방향을 주도하고 있다. 1월 1185억원 순매수에 그쳤던 외국인은 2월과 3월 각각 21조731억원, 35조8806억원을 순매도했지만, 4월 들어 매수 우위로 돌아섰다. 이날 기준으로도 외국인은 거래대금 기준 5121억원 순매수를 기록하며 매수 흐름을 이어갔다.

외국인 참여 확대는 대차거래 지표에서도 나타난다. 한국예탁결제원 금융정보포털 세이브로(SEIBro)에 따르면 4월 기준 외국인 차입잔고는 59조3963억원으로 집계되며 내국인(60조9001억원)에 근접한 수준까지 확대됐다. 외국인 비중은 49.37%로 1월 47.36% 대비 약 2%포인트 상승했다. 대여잔고 기준 외국인 비중도 37.72%로 나타났다. 외국인 투자 비중 확대와 함께 시장 내 영향력이 강화되고 있음을 보여주는 지표다.

◆ 반도체 중심 속 '업종 확산' 본격화

외국인 매수는 여전히 반도체에 집중되는 가운데, 동시에 업종 전반으로 확산되는 흐름도 뚜렷해지고 있다. 한국거래소에 따르면 4월(1일~22일) 외국인 순매수 상위 종목은 SK하이닉스(1조8291억원), 삼성전자(1조0359억원)가 나란히 1·2위를 기록하며 반도체가 중심축을 형성했다. 두 종목 합산 순매수 규모는 약 2조8600억원 수준이다.

증권가에서는 반도체 업황 개선이 외국인 자금 유입의 핵심 배경으로 작용하고 있다고 보고 있다. 김규진 NH투자증권 연구원은 "반도체 및 장비 업종의 1분기 EPS 성장률은 327.3% 수준으로 추정되며 HBM4·HBM3E를 중심으로 슈퍼사이클에 진입했다"고 평가했다.

다만 이를 제외한 비반도체 종목으로도 자금이 광범위하게 유입되고 있다는 점이 주목된다. 같은 기간 두산에너빌리티(7938억원), 삼성전자우(5430억원), 삼성SDI(3771억원), 에이피알(3406억원), 현대모비스(1810억원), HD현대일렉트릭(1706억원), LG전자(1672억원), LG화학(1643억원) 등으로 매수세가 분산됐다.

상위 매수 종목을 기준으로 보면 반도체 2개 종목이 차지하는 비중은 약 40% 수준에 그친 반면, 나머지 60%가 조선·방산·2차전지·소비재·전력기기 등 다양한 업종에 배분된 것으로 나타났다. 이는 외국인 수급이 특정 업종에 국한되지 않고 시장 전반으로 확산되고 있음을 보여준다.

기존에는 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주 중심으로 지수를 끌어올리는 구조였다면, 최근에는 에너지·인프라, 전기차, 소비 관련 업종까지 매수 범위가 넓어지며 상승 기반이 확장되는 양상이다. 실제 시장에서는 조선·엔진, 건설, 2차전지 등 경기민감 업종이 동반 강세를 보이며 순환매 흐름이 나타나고 있다.

한지영 키움증권 연구원은 "외국인 수급이 반도체 중심에서 비반도체 업종으로 확산되며 이전보다 저변이 넓어지고 있다"며 "지정학적 변수보다 실적 개선 기대가 시장을 주도하는 국면"이라고 분석했다.

김민규 KB증권 연구원은 "외국인은 반도체에서 수익을 충분히 냈다고 생각하는 것이 확실하기 때문에 다른 업종으로 눈을 돌릴 것"이라며 "마침 반도체에만 의존하던 이익 추정치 상향이 다른 업종에서도 나타나기 시작했다"고 설명했다.

챗 GPT. [사진=이나영 기자]

◆ 글로벌 자금 재배치…미국 중심 매수·아시아 차익실현

해외 주식 투자에서는 미국 중심의 매수 흐름이 유지되는 가운데 일부 지역에서는 차익실현이 병행되는 모습이다. 세이브로에 따르면 올해 주식 거래 기준, 국내 투자자의 미국 시장 거래는 매도 866억달러(약 128조원), 매수 959억 달러(약 141조 6634억원)로 92억달러(약 13조 5902억원) 순매수를 기록했다. 유럽 시장 역시 6710만달러(약 992억원) 순매수를 나타냈다.

반면 일본은 2억2920만달러(약 3386억원), 홍콩은 2억4620만달러(약 3637억원), 중국은 9655만달러(약 1426억 4297만원) 순매도를 기록하며 아시아 일부 시장에서는 차익실현 흐름이 나타났다. 전체 해외 주식 거래 기준으로는 약 87억달러(약 12조 8568억원) 순매수로 집계됐다.

이 같은 흐름은 글로벌 자금이 미국 중심 구조를 유지하면서도 일부 지역에서는 포지션 조정이 진행되는 가운데, 상대적으로 밸류에이션 매력이 부각된 국내 증시로 외국인 자금 유입이 이어지고 있음을 보여준다.

이은택 KB증권 연구원은 "한국 증시의 외국인 지분율은 늘고 있다"며 "외국인은 반도체, 자동차를 제외한 업종에서도 순매수 흐름을 보이고 있다"고 분석했다.

한편 외국인 수급 확대와 실적 개선 기대를 바탕으로 증권가에서는 코스피의 추가 상승 여력에도 주목하고 있다. 글로벌 투자은행(IB) 골드만삭스는 최근 코스피의 향후 12개월 목표치를 기존 7000포인트에서 8000포인트로 상향 조정했다.

티모시 모 골드만삭스 아시아태평양 전략가는 "반도체 업종의 이익 개선이 두드러지는 가운데 나머지 시장 역시 48% 수준의 견조한 이익 성장세가 예상된다"며 "선행 주가수익비율(PER) 기준으로도 여전히 저평가 구간에 있어 추가적인 밸류에이션 상승 여력이 있다"고 분석했다.

nylee54@newspim.com