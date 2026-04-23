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외국인 5조 유입 속 코스피 사상 최고 경신…'조선·2차전지'로 확산

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  • 외국인이 4월 코스피 사상 최고치 경신 주도했다.
  • 코스피 상승률 G20 1위 26.4% 기록하며 6417 마감했다.
  • 반도체 매수 조선·2차전지 등 업종으로 확산된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

지정학 변수에도 강세 지속…G20 상승률 1위
외국인 매수 2.8조, 삼성전자·SK하이닉스 집중
비반도체 '조선·2차전지·전력기기' 동반 유입
미국 중심 투자 속 차익실현…한국 증시 유입 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 4월 외국인 자금 유입을 중심으로 코스피가 연일 사상 최고치 경신 흐름을 이어가고 있다. 이달 상승률이 주요 20개국(G20) 가운데 1위를 기록하는 등 글로벌 증시 대비 강한 흐름을 보이는 가운데, 시장은 반도체 랠리를 넘어 수급과 업종 전반으로 확산되는 국면에 진입하고 있다는 평가다.

특히 외국인은 4월 들어 순매수로 전환하며 시장 방향을 주도하고 있다. 반도체 대형주에 집중됐던 매수는 조선·2차전지·전력기기 등으로 확산되는 모습이다. 해외 투자에서도 미국 중심 매수와 일부 지역 차익실현이 병행되며 글로벌 자금 재배치 흐름이 이어지고 있다.

◆ G20 1위 상승률…코스피 사상 최고치 

24일 한국거래소에 따르면 이달 들어 코스피는 4월 1일 5478에서 전날 6417까지 상승하며 약 17%대 상승률을 기록하고 있다.

중동 전쟁 등 지정학적 리스크에도 불구하고 코스피 상승률은 주요 20개국(G20) 가운데 가장 높은 수준을 나타내고 있다. 이달 코스피 상승률(종가 기준)은 26.4%로 1위를 기록했다. 일본 닛케이225(15.2%), 튀르키예 BIST100(13.2%), 인도 센섹스(9.1%), 미국 S&P500(8.9%) 등을 큰 폭으로 웃돌았다. 연초 이후 누적 상승률(1~4월) 역시 51.6%로 G20 국가 중 압도적인 1위를 기록했다. 글로벌 증시 대비 상대적 강도가 뚜렷하게 나타나는 구간으로 평가된다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 22일 오후 코스피가 전장 종가보다 29.46 포인트(0.46%) 상승하며 6417.93으로 거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.04.22 yym58@newspim.com

이번 상승의 핵심 동력으로는 외국인 수급 변화가 꼽힌다. 외국인은 4월 들어 유가증권시장에서 5조원대 순매수로 전환하며 시장 방향을 주도하고 있다. 1월 1185억원 순매수에 그쳤던 외국인은 2월과 3월 각각 21조731억원, 35조8806억원을 순매도했지만, 4월 들어 매수 우위로 돌아섰다. 이날 기준으로도 외국인은 거래대금 기준 5121억원 순매수를 기록하며 매수 흐름을 이어갔다. 

외국인 참여 확대는 대차거래 지표에서도 나타난다. 한국예탁결제원 금융정보포털 세이브로(SEIBro)에 따르면 4월 기준 외국인 차입잔고는 59조3963억원으로 집계되며 내국인(60조9001억원)에 근접한 수준까지 확대됐다. 외국인 비중은 49.37%로 1월 47.36% 대비 약 2%포인트 상승했다. 대여잔고 기준 외국인 비중도 37.72%로 나타났다. 외국인 투자 비중 확대와 함께 시장 내 영향력이 강화되고 있음을 보여주는 지표다.

◆ 반도체 중심 속 '업종 확산' 본격화

외국인 매수는 여전히 반도체에 집중되는 가운데, 동시에 업종 전반으로 확산되는 흐름도 뚜렷해지고 있다. 한국거래소에 따르면 4월(1일~22일) 외국인 순매수 상위 종목은 SK하이닉스(1조8291억원), 삼성전자(1조0359억원)가 나란히 1·2위를 기록하며 반도체가 중심축을 형성했다. 두 종목 합산 순매수 규모는 약 2조8600억원 수준이다.

증권가에서는 반도체 업황 개선이 외국인 자금 유입의 핵심 배경으로 작용하고 있다고 보고 있다. 김규진 NH투자증권 연구원은 "반도체 및 장비 업종의 1분기 EPS 성장률은 327.3% 수준으로 추정되며 HBM4·HBM3E를 중심으로 슈퍼사이클에 진입했다"고 평가했다. 

다만 이를 제외한 비반도체 종목으로도 자금이 광범위하게 유입되고 있다는 점이 주목된다. 같은 기간 두산에너빌리티(7938억원), 삼성전자우(5430억원), 삼성SDI(3771억원), 에이피알(3406억원), 현대모비스(1810억원), HD현대일렉트릭(1706억원), LG전자(1672억원), LG화학(1643억원) 등으로 매수세가 분산됐다.

상위 매수 종목을 기준으로 보면 반도체 2개 종목이 차지하는 비중은 약 40% 수준에 그친 반면, 나머지 60%가 조선·방산·2차전지·소비재·전력기기 등 다양한 업종에 배분된 것으로 나타났다. 이는 외국인 수급이 특정 업종에 국한되지 않고 시장 전반으로 확산되고 있음을 보여준다.

기존에는 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주 중심으로 지수를 끌어올리는 구조였다면, 최근에는 에너지·인프라, 전기차, 소비 관련 업종까지 매수 범위가 넓어지며 상승 기반이 확장되는 양상이다. 실제 시장에서는 조선·엔진, 건설, 2차전지 등 경기민감 업종이 동반 강세를 보이며 순환매 흐름이 나타나고 있다.

한지영 키움증권 연구원은 "외국인 수급이 반도체 중심에서 비반도체 업종으로 확산되며 이전보다 저변이 넓어지고 있다"며 "지정학적 변수보다 실적 개선 기대가 시장을 주도하는 국면"이라고 분석했다.

김민규 KB증권 연구원은 "외국인은 반도체에서 수익을 충분히 냈다고 생각하는 것이 확실하기 때문에 다른 업종으로 눈을 돌릴 것"이라며 "마침 반도체에만 의존하던 이익 추정치 상향이 다른 업종에서도 나타나기 시작했다"고 설명했다.

챗 GPT. [사진=이나영 기자]

◆ 글로벌 자금 재배치…미국 중심 매수·아시아 차익실현

해외 주식 투자에서는 미국 중심의 매수 흐름이 유지되는 가운데 일부 지역에서는 차익실현이 병행되는 모습이다. 세이브로에 따르면 올해 주식 거래 기준, 국내 투자자의 미국 시장 거래는 매도 866억달러(약 128조원), 매수 959억 달러(약 141조 6634억원)로 92억달러(약 13조 5902억원) 순매수를 기록했다. 유럽 시장 역시 6710만달러(약 992억원) 순매수를 나타냈다.

반면 일본은 2억2920만달러(약 3386억원), 홍콩은 2억4620만달러(약 3637억원), 중국은 9655만달러(약 1426억 4297만원) 순매도를 기록하며 아시아 일부 시장에서는 차익실현 흐름이 나타났다. 전체 해외 주식 거래 기준으로는 약 87억달러(약 12조 8568억원) 순매수로 집계됐다.

이 같은 흐름은 글로벌 자금이 미국 중심 구조를 유지하면서도 일부 지역에서는 포지션 조정이 진행되는 가운데, 상대적으로 밸류에이션 매력이 부각된 국내 증시로 외국인 자금 유입이 이어지고 있음을 보여준다.

이은택 KB증권 연구원은 "한국 증시의 외국인 지분율은 늘고 있다"며 "외국인은 반도체, 자동차를 제외한 업종에서도 순매수 흐름을 보이고 있다"고 분석했다.

한편 외국인 수급 확대와 실적 개선 기대를 바탕으로 증권가에서는 코스피의 추가 상승 여력에도 주목하고 있다. 글로벌 투자은행(IB) 골드만삭스는 최근 코스피의 향후 12개월 목표치를 기존 7000포인트에서 8000포인트로 상향 조정했다.

티모시 모 골드만삭스 아시아태평양 전략가는 "반도체 업종의 이익 개선이 두드러지는 가운데 나머지 시장 역시 48% 수준의 견조한 이익 성장세가 예상된다"며 "선행 주가수익비율(PER) 기준으로도 여전히 저평가 구간에 있어 추가적인 밸류에이션 상승 여력이 있다"고 분석했다.

nylee54@newspim.com

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정부, 오늘 석유 최고가격 4차고시 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 23일 석유 최고가격 4차 고시(24일 시행)를 발표한다. 최근 2주간 국제유가가 하락해 인하요인이 발생했지만, 기존에 누적된 인상요인이 있어 큰 폭의 조정은 어려운 상황이다. 특히 22일(현지시간) 파키스탄에서 추진됐던 미국-이란의 '종전 협상'이 무산되면서 불확실성이 가중되는 모습이다. 23일 산업통상부에 따르면, 정부는 이날 저녁 석유 최고가격 4차 고시를 발표할 예정이다. 현재 적용되고 있는 3차 고시는 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 인상요인이 있었지만 정부는 민생 안정을 감안해 고심 끝에 동결했다(그래프 참고). 지난 2주간은 국제유가가 하락하면서 원가 부담이 줄어든 상황이다. 하지만 3차 고시 때 인상요인을 제대로 반영하지 못한 상황이어서 큰 폭의 인하는 어려운 상황이다. 하지만 당정 간에도 현재 석유시장에 대한 시각차가 있어 최종 결정까지 진통이 예상된다. 실제로 당정은 지난 22일 저녁 고위당정협의회를 열고 제4차 석유 최고가격을 논의했지만 결론을 내지 못했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 고위당정협의회 결과 브리핑에서 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제유가, 국민 부담을 종합적으로 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 설명했다. 석유업계에서는 소폭의 조정이 있을 것으로 내다보고 있다. 특히 서민들의 삶과 직결되는 경유는 최고가격 인하 가능성이 제기되고 있다. 화물차 운전기사나 택배기사, 자영업자, 농어민 등 생계형 수요자들이 주로 경유를 이용하기 때문이다. 정부 관계자는 "최근 2주간 인하요인이 있는 것은 사실이지만, 기존(3차 고시)에 반영하지 못한 인상요인도 있다"면서 "국민 부담을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. dream@newspim.com 2026-04-23 05:30
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'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57

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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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