서울시, 중동 피해 수출기업에 물류비 최대 3000만원 긴급 지원

중동·북아프리카 수출기업 대상, 국제운송비 최대 90% 지원

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 중동 정세 불안이 지속되면서 국제유가가 상승하고 해상 물류 차질이 발생해 서울시에 접수된 기업 애로가 195건에 달한다. 이에 서울시는 물류비 지원사업 참여기업을 모집하고 현장 중심 대응을 이어간다고 23일 밝혔다.

서울시는 중동 사태 발생 직후인 3월 6일 '비상경제대책반'을 가동하고 4차례의 비상경제대책회의와 2차례의 기업 간담회를 통해 현장 목소리를 반영한 지원방안을 논의해 왔다.

개별 비상경제 대응 TF를 구성한 25개 자치구와 협력체계를 구축하고 기업 피해 접수·수출기업 지원, 물가 모니터링 등 다양한 방식으로 대응해 왔다. 중소기업 육성자금 1000억 원, 수출보험·보증료 지원 확대 등의 금융지원 대책도 단계적으로 추진되고 있다.

중동상황 대응 물류지원금 지원사업 [포스터=서울시]

시에 접수된 195건의 애로사항 유형을 보면, 운송차질이 69건(35%)으로 가장 많았으며, 물류비 증가 22건(11%), 대금 미회수 7건(4%) 등으로 집계됐다. 해상 운임 상승과 선적 지연, 우회 운송 등의 문제로 인해 물류 애로가 집중되는 가운데, 수출 지연과 비용 증가가 동반되고 있다.

일부 기업은 선적 지연으로 수출대금 회수가 늦어지거나, 운임 상승으로 추가 비용 발생 등으로 자금 운용에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. 이러한 영향은 중동지역 수출기업을 넘어 제조, 운송, 외식 등 여러 업종으로 확대되고 있다.

시는 이달 15일 기업·소상공인 대표와 간담회를 열어 업종별 애로사항과 건의사항을 청취했다. 간담회에서는 원자재 가격 상승, 유류비 증가, 소비 위축 등으로 인해 체감하는 어려움이 다양하게 공유됐다.

시는 간담회에서 제기된 사항에 대해 관련 부서와 협의해 제도 개선 필요성을 검토하고, 현장 의견을 정책에 반영할 계획이다. 무엇보다 중동 상황에 따른 물류비 부담 완화를 위해 '긴급 물류비 지원사업'을 이달 21일부터 예산 소진 시까지 추진한다.

이 지원사업은 서울 소재 중소 수출기업을 대상으로 국제 운송비의 최대 90%를 지원하며, 기업당 최대 3000만원까지 지원된다. 대상은 중동·북아프리카 지역 수출 또는 해당 지역을 경유하는 항로를 이용하는 기업으로, 운송 지연, 항로 변경 등이 발생할 경우 지원을 받을 수 있다.

물류비 지원은 선집행 후 증빙 제출 방식으로 운영되며, 신청은 서울경제진흥원 누리집을 통해 가능하다. 시는 신속한 지원이 이뤄질 수 있도록 절차를 간소화할 예정이며, 기업 애로사항을 상시 점검하고 지속적인 대응체계를 운영해 나갈 방침이다.

이수연 경제실장은 "중동 정세 불안이 장기화되면서 현장에서 어려움이 커지고 있다"며 "서울시는 기업과 소상공인의 부담을 완화할 수 있도록 지원사업을 지속 추진하겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com