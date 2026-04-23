[오늘날씨] 전국 흐리고 남부 비소식...동풍에 황사 걷혀

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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 23일인 목요일은 전국 대체로 흐리고 수도권과 강원도에 구름이 많겠다. 오전에 남부지방은 비가 내리는 곳이 있겠다. 오후부터 동풍이 불며 황사와 미세먼지는 걷힐 예정이다.

기상청에 따르면 이날 우리나라는 오전(06~12시)에 전남권과 경남권, 낮(12~15시)에는 제주도에 곳에 따라 비가 내리겠다.

서울 송파구 잠실 롯데월드타워에서 바라본 서울시내 일대가 미세먼지에 갇혀 있다. [사진=뉴스핌DB]

22일부터 시작된 비의 예상 강수량은 제주도(북부 제외) 30∼80㎜, 제주도 북부 10∼40㎜, 광주·전남, 부산·경남 남해안 5∼20㎜, 울산·경남 내륙 5㎜ 미만이다.

아침 최저기온은 6~12도로 전망된다. ▲서울 10도 ▲인천 9도 ▲춘천 7도 ▲강릉 11도 ▲대전 9도 ▲대구 9도 ▲전주 10도 ▲광주 12도 ▲부산 12도 ▲제주 12도 ▲울릉도·독도 12도다.

낮 최고기온은 14∼23도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 22도 ▲인천 23도 ▲춘천 20도 ▲강릉 16도 ▲대전 22도 ▲대구 20도 ▲전주 22도 ▲광주 22도 ▲부산 18도 ▲제주 16도 ▲울릉도·독도 14도다.

중부 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15도 안팎으로 벌어져 건강관리에 유의해야겠다.

잔류 황사와 국외 미세먼지 유입으로 오전까지는 대기질이 나쁘겠다. 그러나 오후부터 동풍 기류가 유입되며 미세먼지 농도가 낮아질 전망이다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일 전망이다.

calebcao@newspim.com