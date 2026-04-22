장동혁 "강원 1시간 교통 혁명…의료 AI·수소 경제 거점 육성"

장동혁 대표, 양양서 강원 공약 발표

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘 장동혁 당 대표가 22일 강원특별자치도 양양군 수산리 어촌 마을회관에서 강원 지역 공약을 발표하며 교통 인프라 확충과 첨단 의료 산업 육성, 폐광 지역 대전환, 수소 경제 거점 조성 등을 약속했다.

장 대표는 이날 양양 수산리어촌마을회관을 찾아 '강원이 올라갈 시간, 내 삶이 특별해지는 약속'을 주제로 한 현장 공약 발표 시간을 갖고 "강원도에 1시간대 교통 혁명을 일으키겠다. 춘천~속초 간 동서고속화 철도의 2028년 조기 개통과 함께 강릉~삼척 간 고속화 철도, 용문~홍천 간 광역철도 사업의 속도를 한층 높이겠다"고 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표가 22일 강원특별자치도 양양군 수산리 어촌마을회관을 찾았다. [사진 = 장동혁 대표 페이스북]

이어 "GTX-B 노선 춘천 연장, GTX-D 노선 원주 신설로 수도권 강원 시대를 열고, 강원 내륙선과 태백·영동선 철도를 고속화하여 강원 동부 지역의 수도권 접근성도 더욱 높이겠다"고 강조했다.

장 대표는 도로망 구축도 약속했다. 그는 "속초~고성 고속도로, 포천~철원 고속도로 예타를 추진하고, 영월~양구 간 강원 내륙 고속도로, 춘천~철원 간 남북 8축 고속도로, 영덕~삼척 간 남북 10축 고속도로를 제3차 고속도로 건설 계획에 반영하겠다"며 "제천~영월, 영월~삼척을 잇는 동서 6축 고속도로는 전 구간 동시 착공을 추진하겠다"고 말했다.

의료 AI와 첨단 의료 산업 육성도 핵심 공약으로 제시했다. 장 대표는 "김진태 지사님의 출중한 리더십으로 강원도가 바이오와 의료기기 산업을 자생적으로 키워왔다"며 "강원도의 특성에 맞는 특화 전략으로 강원도를 더 큰 도약의 궤도에 올려놓겠다"고 약속했다.

그는 "AX 트윈 실증, 의료융합 이노베이션 센터 등 첨단 의료기기 개발을 위한 연구 인프라를 확충하고, 피지컬 AI 융합 기술, AI 의약품 안전 사용 서비스 개발 등 상용화 기술 개발도 뒷받침하겠다"며 "의료 AX 산업 실증 허브와 AI 임상 에이전트 센터를 통해 실증과 검증은 물론, 국제 인증을 지원하여 강원도를 글로벌 의료 AI의 중심으로 키워내겠다"고 밝혔다.

또한 "원주권을 첨단의료복합단지로 지정해서 국가적 차원의 의료기기 지원 체계를 구축하고, 융복합 의료기기 기술 개발을 위한 전 주기 지원 체계를 마련하겠다"고 덧붙였다.

장동혁 국민의힘 대표가 22일 강원특별자치도 양양군 수산리 어촌마을회관을 찾았다. [사진 = 장동혁 대표 페이스북]

석탄 산업 전환 지역인 태백과 삼척의 대전환도 약속했다. 장 대표는 "태백에는 청정 메탄올과 핵심 광물 기반의 미래 자원 클러스터를 조성하겠다"며 "친환경 해운 원료로 각광받는 청정 메탄올 생산 시설을 구축하고, 폐배터리 등에서 추출한 니켈·리튬·희토류와 같은 핵심 광물을 재자원화하는 시설을 조성하겠다"고 말했다.

삼척에는 중입자 가속기 기반 의료 산업 클러스터를 조성한다. 그는 "중입자 가속기 암 치료 센터와 ALL 케어 센터를 신설해서, 전 세계에서 찾아와 천혜의 자연환경과 치료를 함께 누리는 의료 관광 벨트를 만들 것"이라며 "의료 관광의 시너지를 높일 지정 면세점을 설치하고, 폐갱도를 활용한 대체 산업 추진에도 힘을 쏟겠다"고 밝혔다.

수소 경제 육성도 제시했다. 장 대표는 "강원 동해안 지역을 대한민국 수소 경제의 전진 기지로 발전시키겠다"며 "수소 경제의 핵심인 저장·운송 클러스터를 구축하고, 수소 계량의 신뢰성을 높이기 위한 검증 센터도 만들겠다"고 강조했다.

그는 "액화 수소 관련 집적화 단지 등 수소 특화 단지를 구축해서, 수소 산업 생태계의 거점을 조성하겠다"며 "이를 통해 80개 기업을 유치하고 4500개 이상의 일자리를 만들어, 총 4100억원 규모의 경제 효과를 만들어낼 것"이라고 말했다.

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