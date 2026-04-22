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車넘어 '전력자산'된 전기차…양방향 충방전 상용화 속도

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  • 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 전기차 관심이 높아지는 가운데 한국을 비롯한 주요국들이 전기차를 에너지 자산으로 활용하려 한다.
  • 영국·네덜란드·미국·일본 등은 V2G 기술로 전기차 배터리와 전력망을 연결해 양방향 전력 거래를 추진 중이다.
  • 현대차그룹이 제주도에서 V2G 실증 서비스를 진행 중이며 정부도 제도 정비를 통해 상용화 기반을 마련하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

영국·네덜란드·미국 등 글로벌 주요국 V2G 상용화 경쟁
현대차그룹, 충전 인프라·전력 계통 연계 기술 검증 진행
정부, 요금·정산·법령 개선 등 중장기 제도 정비 논의 착수

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 전기차에 대한 관심이 다시 높아지는 가운데, 전기차를 자국 내 에너지 시스템의 핵심 인프라로 활용하려는 글로벌 주요국들의 움직임이 속도를 내고 있다.

22일 완성차 업계 등에 따르면 우리나라를 비롯해 영국, 미국, 일본, 네덜란드 등에서 전기차를 단순 이동수단을 넘어 '전력 자산'으로 활용하려는 시도가 본격화되고 있다.

이는 전기차 배터리와 전력망을 연결해 양방향으로 전력을 주고받는 'V2G (Vehicle to Grid)' 기술을 기반으로 하고 있으며, V2G 기술은 배터리 양방향 충·방전과 전력 제어·통신 기능을 탑재한 전기차에서 구현이 가능하다.

전력 수요가 낮은 심야 시간대 등에는 충전을, 전력 수요가 집중되는 피크 시간대에는 차량 배터리 내 전력을 전력망에 공급하는 방식으로 전력 수요·공급 대응과 에너지 효율을 높일 수 있고, 차주는 충전요금 감면 혜택 및 수익 창출 등 인센티브를 제공받게 된다.

특히 일부 유럽 국가들을 비롯해 제주 등 기후와 시간대에 따라 발전량이 크게 변하는 태양광 및 풍력 등 재생 에너지 비중이 큰 지역에서는 V2G 기술을 적용한 전기차가 재생에너지 활용의 경제성 제고는 물론 전력망 안정화까지 가능케 하는 대안으로서 큰 주목을 받고 있다.

◆ 글로벌 주요국, 전기차 활용 'V2G 경쟁' 본격화

영국은 전용 서비스 출시 등 간편화된 절차를 통해 전기차 소유주들의 진입 장벽을 크게 낮추며 V2G 서비스 상용화에 가장 앞선 것으로 평가받고 있다.

지난해 영국 에너지 기업 '옥토퍼스 에너지'가 출시한 첫 상업용 V2G 패키지는 전기차 리스, V2G 충전기 설치, 요금제를 하나로 묶어 편의성을 높였으며, 차주는 별도의 전력 판매 등 복잡한 거래 과정 없이 차량을 충전기에 연결하는 것만으로 V2G 서비스에 참여할 수 있다.

또한 전기차를 V2G 충전기에 일정 시간 이상 연결하는 경우 차량 충전 요금을 전액 감면해주는 등 영국의 높은 전기요금을 고려해 설계한 맞춤형 인센티브도 현지 전기차 소유주들로부터 큰 반향을 일으켰다.

네덜란드는 전기차와 V2G 충전소, 지역 태양광 시스템이 유기적으로 연결된 유럽 첫 대규모 도시 단위 V2G 실증 모델인 '위트레흐트 에너자이즈드(Utrecht Energized)' 프로젝트를 진행하고 있다.

위트레흐트는 네덜란드에서 네 번째로 큰 도시로 35%의 건물에 태양광 패널이 설치돼 있어 낮 시간대 전력 과잉 생산이 빈번하게 일어난다. V2G 기술을 적용한 전기차들은 잉여 전력을 배터리에 저장했다가 필요시 전력망에 공급하는 방식으로 재생 에너지의 불균형을 보완하고 있다. 전기차의 충·방전은 시스템이 실시간 전력 수급을 판단해 자동으로 결정·관리한다.

재난·재해로 전력망 피해가 잦은 미국 및 일본 등 국가에서도 전기차를 에너지 시스템의 핵심 인프라로 활용하려는 움직임이 활발하다.

산불과 폭염, 노후화된 전력 인프라로 정전 위험이 상시화된 미국 캘리포니아의 사례가 대표적이다. 주 공공유틸리티위원회(CPUC)를 중심으로 전기차를 지역 전력망과 연계해, 정전 상황에서 얼마나 신속하게 전력을 복구할 수 있는지 검증하고 있다. 2035년 약 1400만대에 이를 것으로 전망되는 전기차를 모두 활용해 지역 내 모든 가정에 3일 동안 끊기지 않고 전기를 공급할 수 있다는 연구 결과도 나왔다.

일본 역시 전기차를 재난 대응 전력 인프라의 핵심 요소로 육성하고 있다. 이는 2011년 160조원 가량의 막대한 피해를 야기한 동일본 대지진 이후 V2G 기술 활용 필요성이 본격 대두된 데 따른 것이다. 실제로 2024년 이시카와현 노토(能登) 지진 당시 피해 지역에 전기차를 투입해 일반 가정을 비롯해 피난소 및 병원에 비상 전력을 공급했으며, 일본 정부의 구매 보조금 평가 기준에도 전기차를 최대한 활용하기 위해 지방 정부와 재난 협력 협정을 체결하는 조치가 포함돼있다.

현대차그룹의 제주도 V2G 실증 서비스 현장에서 전기차들이 양방향 충전기에 연결돼 실제 충·방전을 통해 전력을 주고 받고 있다 [사진=현대차그룹]

◆ 현대차그룹 중심 국내 실증 본격화…제도 정비 속도 관건

국내에서도 전기차를 활용한 V2G 기술의 사업화를 위한 움직임이 본격화하고 있다.

가장 눈에 띄는 기업은 전용 전기차 모델과 양방향 충전 기술을 바탕으로 V2G 생태계 조성 및 기술 검증을 위한 실증 서비스를 진행 중인 현대차그룹이다.

현대차그룹은 지난해 12월부터 제주도에서 아이오닉 9과 EV9 등 전기차 55대를 활용해 충전 인프라와 전력망 연계 안정성 등을 검증하고 있다. 태양광 및 풍력 발전 등 재생 에너지 비중이 높은 제주도는 전기차 배터리를 활용한 잉여 전력의 저장 및 공급 등 V2G 기술 적용을 위한 최적의 환경을 갖춘 곳으로 평가받는다.

상용화를 위한 제도 정비도 진행 중이다. 기후에너지환경부 주도로 출범한 'V2G 민·관 협의체'에서는 중앙·지방정부와 전력 기관, 자동차·ICT 기업, 학계 등이 참여해 요금제와 정산·보상 방식, 법령 개선, 기술 표준 등을 포괄하는 중장기 로드맵을 논의하고 있다.

현행 제도상 전기차는 전력시장 참여 주체나 '분산 에너지 자원'으로 명확히 규정돼 있지 않다. 전력을 전력망에 공급하더라도 이를 공식적으로 인정할 법적 근거가 부족한 셈이다. 또한 누가 전력 거래에 참여할 수 있는지, 전력 공급 대가는 어떻게 산정할 것인지에 대한 기준 마련도 과제로 남아있다.

지난달 김성환 기후부 장관은 제주 대통령 타운홀 미팅에서 7대 혁신 프로젝트 중 하나로 'V2G 확대'를 꼽으며 전기차 배터리 등을 포함한 ESS를 재생 에너지를 보완할 핵심 에너지원으로 규정하고 과감하고 신속한 변화를 약속했다.

산업계 관계자는 "시범 서비스와 병행해 제도 설계 구체화 작업의 속도를 높여야 국내에서 V2G 상용화가 탄력을 받을 수 있을 것"이라면서 "V2G가 상용화되면 전기차 전환 가속화는 물론, 국가 차원의 에너지 전략 자산 확충의 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

 

y2kid@newspim.com

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'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57
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한강, 노벨상 수상후 첫 독자 앞에 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한강 작가가 2024년 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 공식 행사의 무대로 스페인을 택했다. 주스페인한국문화원은 21일 스페인 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 한강 작가의 소설 '바람이 분다, 가라' 스페인어판 출간 기념 독자 간담회를 열었다. 한강 작가가 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만났다. 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 열린 독자 간담회. [사진= 주스페인한국문화원] 한강과 스페인의 인연은 깊다. '채식주의자'는 2019년 스페인 고등학생들이 수여하는 문학상을 받은 바 있으며, 한강은 2023년에도 '희랍어 시간' 스페인어판 출간 기념으로 마드리드·바르셀로나를 방문해 독자들과 직접 만났다. 이번 행사의 직접적 계기가 된 '바람이 분다, 가라'는 올해 3월 스페인에서 출간된 한강의 여덟 번째 스페인어판 작품이다. 주인공 정희가 친구 인주의 죽음이 자살이 아니었다는 믿음을 온몸으로 증명하려 세상에 맞서는 내용이다. 이번 행사에서 한강 작가는 스페인 주요 문학상 수상 경력의 마르 가르시아 푸이그와 나란히 앉아 '극단적인 공감'을 주제로 대담을 나눴다. 집단적 트라우마, 애도, 침묵, 우정 등 한강 작품 세계를 관통하는 키워드들이 오갔다. "문학이 망각에 저항하고 집단적 상처를 돌보는 역할을 할 수 있는가"라는 질문과 대답이 오갔다. 스페인 바르셀로나 600석 규모의 현장 입장권은 판매 개시 1분 만에 매진됐으며, 추가로 마련된 온라인 중계 관람권 200석도 10분 만에 소진됐다. [사진= 주스페인한국문화원] 2016년 '채식주의자'로 국제 부커상을 수상한 한강은 2024년 대한민국 작가 최초로 노벨문학상을 수상했다. 스웨덴 한림원은 '채식주의자', '소년이 온다', '작별하지 않는다' 등 작품 세계 전반을 아우르며 "역사적 트라우마에 맞서고 인간의 삶의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문" 을 수상 이유로 밝혔다. 노벨상 수상 후 첫 공식 행사는 2024년 포니정 혁신상 시상식이지만 독자와의 만남은 이번이 처음이다. 지난해 스페인에서는 정보라, 윤고은, 최진영 등 약 20명의 한국 작가가 독자와의 만남 행사를 진행했다. 신재광 문화원장은 "노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 자리가 스페인에서 열린 것은 한국문학에 대한 현지의 높은 관심을 방증한다"고 밝혔다. fineview@newspim.com 2026-04-22 12:51

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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