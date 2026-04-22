우리금융, S&P 글로벌 CSA 상위 10% 기업에 선정

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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = 우리금융그룹은 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌의 '기업 지속가능성 평가(CSA)'에서 상위 10% 기업으로 선정됐다고 22일 밝혔다.

S&P 글로벌의 CSA는 전 세계 주요 기업의 재무와 ESG성과를 종합 평가해 우수한 기업을 '지속가능성 연례보고서'에 등재하는 제도다. 올해는 59개 산업군 약 9200개 기업이 참여했으며 이 중 848개 기업이 최종 보고서에 포함됐다.

지난 14일 서울 웨스틴조선호텔에서 열린 S&P 글로벌 '지속가능성 평가'에서 우리금융이 상위 10% 기업에 선정되며 글로벌 ESG 경쟁력을 입증했다. [사진=우리금융그룹]

우리금융은 뱅킹 산업군 내 상위 10%에 선정되며 글로벌 수준의 ESG 경쟁력을 입증했다. 이번 평가에서 ▲기후위기 대응 전략 ▲포용금융 확대 ▲인적자본 관리 등 주요 영역에 대한 우수성을 국제적으로 인정받았다.

특히 탄소배출 감축 기반 기후대응 체계 고도화 및 금융 취약계층 대상 맞춤형 상품·서비스 확대를 통한 포용금융 강화 노력이 긍정적으로 반영됐다.

임종룡 우리금융그룹 회장은 "이번 CSA 상위 10% 선정은 그룹 차원의 ESG 추진 성과가 국제적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 기후변화 대응 역량을 강화하고, 녹색·전환금융 활성화와 금융 취약계층 지원을 더욱 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

우리금융그룹은 지난해 글로벌 환경 평가 기관인 탄소정보공개프로젝트(CDP) 기후변화 대응 부문 평가에서도 최상위 등급 '리더십'을 획득하는 등 글로벌 ESG 평가에서 성과를 이어가고 있다.

eoyn2@newspim.com