연극 '베니스의 상인', 신구·박근형·이승주·이상윤·카이·최수영·원진아 출연

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 연극 '베니스의 상인'이 오는 7월 8일 국립극장 해오름극장에서의 개막을 앞두고 화려한 캐스팅을 공개했다.

셰익스피어의 대표 희극을 바탕으로 법과 자비·복수와 선택의 충돌을 중심에 둔 이번 작품은 고전의 구조를 유지하면서 인물 간의 감정과 대립을 선명하게 끌어올리는 방식으로 재구성된다. 오경택 연출 특유의 리듬감 있는 언어와 밀도 높은 법정 장면을 중심으로 희극으로 시작해 쉽게 답할 수 없는 질문으로 끝나는 무대를 선보인다.

특히 유대인 고리대금업자 '샤일록' 역의 박근형이 전 회차 단독 원캐스트로 무대에 오른다. 방대한 대사량과 강도 높은 연기를 바탕으로, 거장의 파격적인 해석이 어떤 샤일록으로 구현될지 주목된다.

[사진=파크컴퍼니]

베니스의 법과 질서를 상징하는 '공작' 역에는 신구가 출연한다. 치열한 법정 공방의 중심에서 극의 균형을 잡는 인물로, 특유의 묵직한 존재감과 깊이 있는 발성으로 극의 긴장감을 강화한다. 신구와 박근형이 '고도를 기다리며' 이후 다시 한 무대에 서는 점 역시 주요 관전 포인트로 꼽힌다.

베니스의 상인이자 친구를 위해 자신의 목숨을 내건 '안토니오' 역에는 연극 '헤다 가블러' '햄릿' '벚꽃 동산' 등 다수의 고전 연극에서 날카롭고 섬세한 연기로 관객을 압도해 온 이승주와 연극 '라스트 세션' '고도를 기다리며를 기다리며'등에 출연하며 무대에 대한 깊은 애정과 다수의 대극장 무대를 통해 검증된 압도적인 존재감을 보여준 카이가 각각 캐스팅됐다.

이어 지혜와 재치로 법정의 흐름을 뒤바꾸는 '포셔' 역에는 최수영과 원진아가 이름을 올렸다. 연극 '와이프'를 통해 안정적인 실력을 입증한 최수영은 탄탄한 발성과 명민한 캐릭터 해석으로 당당하고 영리한 '포셔'의 내면을 밀도 있게 그려낸다. 연극 '파우스트'로 강렬한 무대 존재감을 각인시킨 원진아는 지성과 카리스마를 겸비한 '포셔'를 입체적으로 선보일 예정이다.

사랑을 위해 위험을 감수하는 '바사니오' 역에는 연극 '라스트 세션'으로 데뷔해 '세일즈맨의 죽음' '고도를 기다리며를 기다리며' 등을 통해 무대 위에서 꾸준히 관객과의 호흡을 쌓아온 이상윤이 원캐스트로 출연한다.

이 외에도 사랑을 선택해 새로운 세계로 떠나는 '제시카' 역에는 매 무대 탁월한 연기력으로 사랑과 깊은 신뢰를 받아온 김슬기와 SNL을 통해 대세 배우로 자리매김한 김아영이 더블 캐스팅되어 서로 다른 매력을 선보인다. 제시카와 함께 자유를 꿈꾸며 도망을 선택하는 '로렌조' 역은 최정헌이 맡아 다채로운 감정선으로 로맨틱한 면모를 더하며, 재치 있는 입담 속에 날카로운 진실을 담아내는 '랜슬럿' 역에는 영화 '기생충'을 통해 전 세계 관객들에게 강렬한 존재감을 각인시키며 독보적인 연기력을 입증한 박명훈과 개성 넘치는 연기로 무대 위 대체 불가한 아우라를 뽐내는 조달환이 출연하여 무대를 압도하는 코믹 시너지를 선사한다.

포셔의 곁에서 판단을 돕고 자신의 사랑도 능동적으로 쟁취하는 '네리사' 역에는 탄탄한 공력을 지닌 한세라가 합류해 극의 풍성함을 더한다. 여기에 샤일록의 오랜 친구 '투발' 역의 이원승, 안토니오와 바사니오의 든든한 친구 '살레리오' 역의 박민관과 '솔라니오' 역의 조한준, 그리고 포셔에게 사랑의 도전을 하는 구혼자 '모로코 왕자' 역의 이지수와 '아라공 왕자' 역의 이종영까지 가세해 빈틈없는 무대를 완성한다.

앙상블은 신구·박근형의 '고도를 기다리며' 기부공연을 통해 조성된 '연극 내일 기금'을 바탕으로 한 '연극 내일 프로젝트' 오디션을 통해 선발된 박승재, 엄현수, 김윤지, 이준일, 주홍이 이름을 올렸다. 이들은 지난 1월부터 연기수업 및 워크샵에 참여했으며, 4월말 워크샵 종료 후 연습에 참여해 무대 위에서 살아있는 연기를 직접 몸으로 익힐 수 있는 기회를 얻게 된다.

제작진은 "각 인물 간의 관계성과 작품의 리듬을 가장 잘 살릴 수 있는 배우들을 중심으로 캐스팅을 구성했다"며 "희극적 구조 속에서 인간과 사회에 대한 질문을 더욱 선명하게 전달할 것"이라고 밝혔다.

올 여름 기대작, 연극 '베니스의 상인'은 오는 7월 8일부터 8월 9일까지 국립극장 해오름극장에서 공연된다.

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