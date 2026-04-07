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2026.04.08 (수)
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신구·박근형의 '연극내일 프로젝트'…청년 배우 30인·창작극 3편 무대에

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  • 신구·박근형이 7일 연극내일 프로젝트 연습 현장을 방문했다.
  • 청년 배우들의 창작 무대를 격려하며 24일부터 아르코꿈밭극장 공연을 예고했다.
  • 기부 기금으로 조성된 프로그램으로 3편 창작극을 선보인다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 대한민국 연극계의 거장 신구·박근형이 청년 후배들의 창작 무대를 위해 손을 맞잡았다.

한국문화예술위원회 7일 연습 현장 공개와 기자간담회를 개최하고 원로 연극인 신구·박근형의 기부로 조성된 '연극내일기금'을 바탕으로 추진한 '연극내일 프로젝트'의 출발을 알렸다. 오는 24일부터 선발된 청년 배우들의 창작 결과물이 아르코꿈밭극장 무대에 오를 예정이다.

2026 연극내일 프로젝트 기자간담회에 참석한 원로 배우 신구, 박근형 [사진=한국문화예술위원회]

이날 서울 대학로예술극장 연습실에서 열린 연습 현장에는 신구·박근형 배우가 직접 방문해 청년 배우들을 격려하고 주요 장면 시연을 지켜봤다.

신구는 "오늘 이 자리가 마치 60년 전으로 돌아간 듯한 감회를 안겨줬다"며 "이제 막 첫걸음을 내디딘 여러분이 이번을 시작으로 멈추지 않고, 앞으로도 계속 힘을 보태 이 무대가 내년, 또 그 이후까지 꾸준히 이어지길 바란다"고 말했다.

박근형은 "연극은 결국 사람과 관계의 일을 표현하는 예술이며, 그 표현이 정직할 때 비로소 진짜 예술이 완성된다"고 말했다. 이어 "처음 걸음마를 떼던 배우들이 이제 힘껏 뛰는 모습까지 보게 돼 무척 기쁘다"며 "연극은 움직임의 예술인 만큼, 앞으로도 자신이 품은 생각과 뜻을 무대 위에서 마음껏 펼쳐내길 바란다"고 전했다.

이어 "오는 7월 국립극장 해오름극장에서 오경택 연출의 '베니스의 상인'을 준비 중이며, 신구 형님과 저도 함께 무대에 선다"고 밝혔다. 아울러 "공연이 큰 사랑을 받는다면 추가 기부 공연을 통해 이 소중한 뜻을 계속 이어가고 싶다"고 덧붙였다. 이번 주 일요일에는 연극내일 프로젝트에 함께 한 청년 배우들을 대상으로 한 오디션도 예정돼 있어, 같은 무대에서 다시 만나게 될지 기대를 모은다.

2026 연극내일 프로젝트 기자간담회에 참석한 정병국 예술위 위원장. [사진=한국문화예술위원회]

이날 기자간담회에 참석한 아르코 정병국 위원장은 "두 배우의 뜻이 청년 배우들의 창작과 무대로 이어지고 있다는 점에서 이번 프로젝트의 의미가 크다"며 "'연극내일기금'이 일회성 지원에 그치지 않고, 이 취지에 공감하는 연극계 동료들과 단체, 관객들의 참여를 통해 계속해서 이어지길 바란다"고 밝혔다.

이번 프로젝트의 기반이 된 '연극내일기금'은 지난해 3월 13일 국립극장 달오름극장에서 열린 연극 '고도를 기다리며' 특별 기부공연을 통해 마련됐다. 해당 공연은 평생을 무대 위에서 살아온 신구·박근형 두 배우의 제안으로 기획됐으며, 신구 배우는 당시 "이 무대가 청년 연극인을 위한 창작의 씨앗이 되길 바란다"고 기부의 뜻을 밝힌 바 있다.

티켓 수익 전액과 공연 관계자, 후배 배우들의 자발적인 객석 기부로 조성된 이 기금은 아르코와의 협력을 통해 청년 예술가들이 현장에서 직접 배우고 성장할 수 있는 창작의 장으로 이어졌다.

2026 연극내일 프로젝트 기자간담회에 참석한 정병국 위원장, 배우 신구, 박근형. [사진=한국문화예술위원회]

'연극내일 프로젝트'는 청년 연극배우들이 훈련부터 창작, 공연 제작까지 전 과정을 경험하며 성장할 수 있도록 기획된 프로그램이다. 올해는 공개모집과 오디션을 통해 1000명 지원자 가운데 30인의 청년 배우를 선발했으며, 이들은 3편의 창작 공연을 준비하고 있다.

이번 프로젝트에 협력연출로 참여한 강훈구 연출은 "두 선생님과 아르코의 제안으로 충분한 지원 속에 신인 배우들과 함께 작업하게 돼 더욱 뜻깊었다"며 "많은 청년 배우들이 간절히 기회를 찾고 있는 만큼, 이번 작업 역시 그 기회를 기다리기보다 함께 만들어가고자 하는 마음에서 출발했다"고 말했다.

간담회의 특별 사회자로 나선 오세혁 연출은 "세 작품 모두 창작극으로 선보인다는 점이 이번 프로젝트의 특별함"이라며 "배우들과 함께 새로운 작품으로 새로운 관객을 만나고자 하는 마음으로 무대를 준비하고 있다"고 전했다.

공연은 총 3편의 창작극으로 구성된다. 청춘의 생존과 해방을 그린 '탠덤: Tandem', 권력과 광신이 빚어내는 비극을 다룬 '여왕의 탄생', 고통 속에서도 인간의 연대와 희망을 그린 '피르다우스'가 무대에 오른다.

'탠덤: Tandem'의 김남언 연출은 "창작극은 단순한 장면 구성을 넘어 새로운 세계를 함께 만들어가는 과정"이라며 "배우들과 대화하고 감각을 나누며 한 걸음씩 작품을 완성해가고 있다"고 말했다.

'여왕의 탄생'의 이민구 연출은 "이번 작품을 통해 '믿음이란 무엇인가'라는 질문을 가장 오래 붙들었다"며 "역사와 사회, 창작의 과정 안에서 믿음이 어떻게 작동하고 경계되어야 하는지를 배우들과 함께 탐구하고 있다"고 말했다.

'피르다우스'의 류사라 연출은 "신화적 모티브를 바탕으로 다음 세대의 이야기를 그려가고 있다"며 "움직임과 비언어적 표현을 확장하면서, 배우 각자의 에너지가 살아날 수 있는 협업의 환경을 만드는 데 집중하고 있다"고 전했다.

연극내일 프로젝트 1기 배우 30인과 연출진, 신구, 박근형, 정병국 위원장. [사진=예술위]

원로 연극인의 뜻에서 출발한 '연극내일 프로젝트'는 청년 배우들의 성장 과정을 무대로 선보이는 자리다. 공연은 4월 24일부터 26일까지 사흘간 아르코꿈밭극장에서 열린다.

지난 3월 24일 아르코예술극장 홈페이지에서 진행된 일반 예매는 오픈과 동시에 전석 매진됐으며, 현재 텀블벅 크라우드펀딩 참여자에게는 공연 관람권이 리워드로 제공되고 있다. 이번 공연의 티켓 수익 전액은 다시 '연극내일기금'으로 기부될 예정이다.

이와 함께 기금 조성을 위한 '연극내일 걷기 기부 챌린지'도 4월 8일부터 진행될 예정이다. 대학로 산책을 통해 일상의 걸음을 기부와 연결하는 이번 캠페인의 자세한 내용은 예술나무 공식 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.

jyyang@newspim.com

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황대헌 "임효준, 바지 벗긴뒤에도 놀려" [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 쇼트트랙 국가대표 황대헌(27·강원도청)이 임효준(린샤오쥔) 사건, 이른바 '팀킬' 논란, 올림픽 인터뷰 태도 등 자신을 둘러싼 논란 전반에 대해 장문의 입장문을 내고 직접 해명했다. 황대헌은 지난달 인스타그램에서 "사실이 아닌 부분들까지 기정사실처럼 받아들여지고 있어 마음이 무거웠다"고 예고한 뒤, 6일 소속사 라이언앳을 통해 A4 6장 분량의 입장문을 통해 2019년 진천선수촌에서의 임효준 바지 사건, 2023~2024시즌 박지원과의 연이은 충돌, 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 인터뷰 태도 논란에 대한 자신의 입장을 전했다. [서울=뉴스핌] 최승주 인턴기자 = 쇼트트랙 국가대표 황대헌이 2023년 서울 송파구 제너시스BBQ본사에서 열린 ISU 세계 쇼트트랙 선수권대회 홍보대사 위촉식에서 홍보대사로 위촉된 후 소감을 말하고 있다. 2023.02.09 seungjoochoi@newspim.com 먼저 2019년 6월 진천선수촌에서 벌어진 임효준 사건에 대해 황대헌은 "암벽 훈련을 하던 중 임효준이 갑자기 달려와 바지와 속옷을 잡아당겨 엉덩이가 다 노출됐다. 주변에 여자 선수와 미성년 선수도 있었다"며 "동성끼리만 있는 상황도 아니었고, 속옷까지 벗기는 건 선을 넘은 행동이라 느꼈다. 너무 수치스럽고 당황스러웠다"고 주장했다. 사건 직후 임효준의 진심 어린 사과를 기대했지만 오히려 이름을 부르며 춤을 추는 등 장난과 조롱이 이어졌다고도 했다. 이후 언론 보도로 '성기 노출' 표현이 등장하자 황대헌 측 어머니가 먼저 임효준 측과의 만남을 제안했고 이 자리에서 임효준이 사과했다고 설명했다. 황대헌은 "그 자리에서 '형이 진심이라면 괜찮다'고 말했는데, 말이 끝나자마자 미리 프린트된 확인서에 서명을 요구받았다"고 했다. 해당 확인서에는 임효준의 잘못과 반성을 적는 대신 황대헌이 사과를 수용하고 화해했으며 처벌을 원치 않는다는 내용이 중심이었다고 주장하며 "그날을 기점으로 사과가 진심으로 다가오지 않았다"고 말했다. 당시 '집 앞 문전박대'로 알려진 장면에 대해서도 반박했다. 황대헌에 따르면, 그해 10월 임효준의 어머니가 예고 없이 집을 찾아와 1시간가량 대문을 두드려 주민 항의가 빗발쳤고 어머니가 경찰을 불러 돌려보냈을 뿐 본인과 임효준은 그 자리에 없었다는 것이다. 아울러 같은 날 훈련 중 자신이 여선수 엉덩이를 주먹으로 친 장난이 형사 사건으로 번져 피의자 신분으로 조사받았지만 해당 여선수가 '장난이었다'고 진술해 혐의없음 처분을 받았다고 해명했다. [밀라노=로이터뉴스핌] 밀라노 코르티나 2026 올림픽에 출전한 쇼트트랙 선수 황대헌이 지난 14일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 남자 1500m 시상식에서 은메달을 획득하고 포즈를 취하고 있다. 2026.02.11 photo@newspim.com 그러면서도 그는 "당시엔 너무 수치스럽고 감내하기엔 어린 나이였다"면서 "이렇게까지 될 일은 아니었는데 돌이킬 수 없는 상황이 된 건 안타깝다"고 했다. 임효준이 징계와 귀화까지 선택하는 과정 전체를 돌아보며 "시간이 많이 지났고, 임효준 선수가 올림픽에서 '나쁜 감정 없다'고 한 것처럼 나도 이제 괜찮다. 언제든 만나서 남은 오해를 풀고, 좋은 모습으로 경쟁하길 바란다"고 덧붙였다. 동료 박지원(서울시청)과의 '팀킬' 논란에 대해서도 입장을 밝혔다. 그는 "자신은 스피드와 파워 기반의 순간 가속으로 추월을 시도하는 공격형 스타일이고 박지원은 코스 마킹과 레이스 운영에 강한 안정적인 선두 주도형"이라며 "장점이 극명하게 달라 치열한 순위 싸움에서 부딪힐 일이 많았다"고 설명했다. 소속사를 통해 사과 의사를 전달해 직접 만나 사과했고 박지원이 이를 받아줬다고 밝혔다. 황대헌은 "단 한 번도 고의로 누군가를 방해하거나 해칠 생각으로 경기에 나선 적이 없다"고 강조하면서 "쇼트트랙 특성상 접촉·충돌 없이 타겠다고 약속드리면 거짓말이겠지만 오해의 소지가 없도록 더 조심하겠다"고 말했다. [밀라노 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 황대헌이 15일(한국시간) 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 시상식에 오르며 주먹을 불끈 쥐고 있다. 2026.02.15 psoq1337@newspim.com 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽에서의 인터뷰 태도 논란에 대해서는 "전적으로 내 부족함 때문"이라며 고개를 숙였다. 남자 1500m 은메달 직후 금메달리스트 판트바우트가 "과거 황대헌의 전략을 벤치마킹했다"고 언급하자 관련 질문이 이어졌지만 황대헌은 "훌륭한 선수와 경쟁해 영광"이라는 짧은 말 뒤 말을 아껴 '답변 거부' 비판을 받았다. 그는 "추가 질문이 반복되면서 당황했고 마이크를 굽히는 행동도 오해를 불렀다"고 했다. "마이크 소리가 너무 크게 느껴져 다음 질문 안내 멘트가 그대로 방송되는 게 민망해 순간적으로 기울였을 뿐"이라며 "표정과 행동 모두 부족함에서 비롯된 것으로 관계자·팬 여러분께 진심으로 사과드린다"고 밝혔다. 황대헌은 "이 입장문으로 비난이 멈출 것이라 기대하진 않는다"면서 "여전히 부족한 점이 많고 승부욕이 앞서 때로는 이기적인 모습도 보였다는 것을 안다"고 했다. 오는 2026-2027시즌 대표 선발전에는 나서지 않겠다고 밝히면서도 "국가대표 은퇴는 아니며, 서른을 넘겨 맞이할 다음 올림픽에도 도전하고 싶다"며 향후 복귀 가능성은 열어뒀다. 소속사 라이언앳은 "잘못 전달된 정보와 오해를 바로잡고, 본인의 부족함도 돌아보겠다는 취지"라고 설명하며 "황대헌은 현재 심리적·신체적으로 지쳐 이번 국가대표 선발전에는 나서지 않는다. 향후 국내 대회 출전은 컨디션을 보고 결정할 것"이라고 밝혔다. 또한 "황대헌 관련 악의적 허위사실 유포, 명예훼손, 성희롱, 인신공격성 게시물과 댓글을 수집 중이며 선처 없이 강경 대응하겠다"고 덧붙였다. psoq1337@newspim.com   2026-04-06 20:50

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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