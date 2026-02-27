전체기사 최신뉴스 GAM
뉴스핌

2026.02.28 (토)
"기업 가치도 '문화력'으로 진단"…예술위, 첫 '기업문화력 지수' 제안

기사입력 :

최종수정 :

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국문화예술위원회(위원장 정병국)는 기업의 지속가능한 성장과 사회적 책임이 재무적 성과만으로 설명되기 어려운 경영 환경에 대응해, 기업이 문화예술을 통해 축적·발현해 온 문화적 역량을 진단하는 '기업 문화력(文化力) 지수' 모델을 개발하고 실증 분석 결과를 발표했다.

한국경영학회에 의뢰하여 이루어진 이번 연구에서는 기업 문화력의 의미를 기업이 보유한 자원과 문화적 유산을 바탕으로 내부 구성원과 외부 사회에 미치는 문화적 영향력, 혹은 그 영향력을 창출해내는 능력으로 정의하였다. 연구진은 기업 문화력을 네 개의 핵심 영역으로 구분했다. ▲임직원의 창의성과 조직문화를 중심으로 한 '내부 문화자본', ▲소비자 접점에서의 예술적 스토리텔링을 담은 '브랜드 파워', ▲예술 생태계와 협업하는'문화예술 창작후원', ▲사회적 문화 접근성을 확대하는'문화예술 향유후원'이다. 이 네 영역은 문화적 영향력이 기업 내부에서 사회로 확장되는 경로라고 할 수 있다.

한국문화예술위원회 나주 본관. [사진=예술위]

이번 연구는 홈페이지·지속가능경영보고서(ESG)·공시자료·언론 보도 등 공개 기반 자료만 활용했으며 사회적 파급력 및 자료공개 수준을 고려하여 2024년 말 기준 시가총액 상위 100대 기업을 대상으로 연구진 내부의 교차 평가와 전문가 검증을 거쳐 지수를 산출했다.

실증 분석 결과, 내부 문화자본에서는 시총 80위 권의 CJ제일제당이 가장 높은 점수를 기록했다. 문화예술을 통해 임직원의 영감을 자극하고 창의적 업무환경을 조성하는 등 문화기업으로서의 상징성이 드러났다는 평가이다. 브랜드 파워는 시총 상위기업 중 소비재 기업이 두각을 나타냈다. 삼성전자(시총 1위), 기아(시총 6위)는 문화예술을 통해 브랜드의 '격'을 높이고 있음이 확인되었다. 창작후원의 경우 기업의 문화예술에 대한 진정성을 알 수 있는 영역인데, 현대차(시총 5위), 기업은행(시총 33위), KT&G(시총 36위), 아모레퍼시픽(시총 56위)이 최상위권을 차지했다. 시민, 소외계층, 지역에 대한 따뜻한 시선을 느낄 수 있는 향유후원 영역은 KB금융(시총 8위), HD현대중공업(시총 10위), 강원랜드(시총 95위) 등이 두각을 나타냈다.

산업별 특징도 두드러졌다. 금융권은 사회공헌과 연계된 창작·향유 후원 영역에서 강세를 보였으나, IT 및 제조업은 브랜드 가치 제고와 내부 혁신을 위해 문화예술을 전략적으로 활용하는 경향이 뚜렷했다. 특히 문화재단을 보유하거나 그룹 차원의 문화 인프라를 구축한 기업들이 상대적으로 높은 평가를 받으며 '문화자본'의 축적 효과를 증명했다. 복수의 계열사가 포함된 그룹사 중에는 LG가 그룹 차원의 문화 인프라를 바탕으로 차별화된 문화력을 보여준 것으로 나타났다. 이번 실증 분석은 공개된 자료를 기반으로 시총 상위 100대 기업을 우선적으로 살펴본 파일럿 성격의 조사이며, 향후 조사 환경 개선 및 데이터 확보를 통해 연구모델을 지속적으로 고도화해 나갈 방침이다.

연구를 맡은 양희동 한국경영학회장(이화여대 경영학과 교수)는 "기업의 자발적 정보공개 확산과 더불어 장기적이고 광범위한 연구가 이루어지면 문화력은 ESG를 넘어 기업의 비재무적 가치를 설명하는 핵심지표(C-ESG)가 될 것"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최지환 기자 = 정병국 한국문화예술위원장이 11일 오후 서울 종로구 금호미술관에서 열린 2025 ARKO LEAP 전시 개최 기자간담회에서 발언하고 있다. 2025 ARKO LEAP는 한국문화예술위원회가 올해 신규 출범한 지역예술도약지원사업의 일환으로 개최한 전시로 오는 12일부터 금호미술관, 일민미술관, 학고재 아트센터에서 동시 개최된다. 2025.12.11 choipix16@newspim.com

정병국 아르코(ARKO) 위원장은 "이번 연구는 기업의 예술지원이 글로벌 시장에서 대한민국의 기업으로서 생존하기 위한 '무형의 경쟁력'임을 보여준다"며, "앞으로도 문화예술과 기업의 동반자적 관계를 구축하는데 앞장서겠다"고 밝혔다. 이번 연구의 상세 보고서는 오는 3월 3일부터 아르코 누리집을 통해 공개될 예정이다.

jyyang@newspim.com

