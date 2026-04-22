상상인그룹, 서울랜드에서 '2026 상상인 피크닉데이' 진행

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상상휠하모니 오케스트라와 임직원 합주 공연

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 상상인그룹은 오는 25일 경기도 과천시 서울랜드 바이킹광장에서 '2026 상상인 피크닉데이'를 연다고 22일 밝혔다.

상상인그룹에 따르면 올해로 4회째를 맞는 상상인 피크닉데이는 임직원과 가족이 함께하는 그룹 차원의 행사로, 이번에는 역대 최대 규모인 약 1600명이 참여할 예정이다.

모회사 상상인을 비롯해 상상인증권, 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행, 상상인플러스 등 주요 계열사와 시너지이노베이션과 그 계열사인 엠아이텍, 바스노바, 메디카코리아, 뉴로바이오젠 등이 참여한다.

상상인그룹이 25일 경기도 과천시 서울랜드 바이킹광장에서 임직원과 가족이 함께하는 '2026 상상인 피크닉데이'를 개최한다. [사진=상상인그룹]

행사는 도시락이 제공되는 피크닉 프로그램과 비보이와 서커스를 결합한 퍼포먼스 그룹 '브레이커스'의 공연, 3인조 인디밴드 '세자전거'의 버스킹 공연 등으로 구성될 예정이다. 모든 임직원과 가족에게 서울랜드 자유이용권도 제공된다.

'상상휠(Wheel)하모니 오케스트라' 공연도 진행된다. 상상휠하모니 오케스트라는 세계 최초로 휠체어를 사용하는 아동·청소년 단원들로만 구성된 오케스트라로, 상상인그룹이 지원하는 예체능 교육 프로그램 '아카데미 상상인 음악교육'을 통해 운영되고 있다.

이와 함께 '영차'라는 이름이 붙여진 커피 트럭을 통해 웰컴 카페를 운영한다. 영차는 고립·은둔 청년의 자립 성장과 사회 복귀를 지원하기 위한 커피 트럭 서비스로, 비영리단체 행복공장이 주관하고 있다.

유준원 상상인그룹 대표는 "역대 최대 규모로 마련된 이번 상상인 피크닉데이는 임직원과 가족이 함께 즐기고 소통하며 그룹의 유대감을 높이는 자리"라며 "앞으로도 상상인그룹은 구성원들이 함께 공감하고 화합할 수 있는 문화를 지속적으로 만들어 나가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com