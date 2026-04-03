상상인그룹, 임직원 참여형 건강·친환경 캠페인 '걷기 프로젝트' 실시

4월 5일부터 7주간 운영…팀 평균 1만보 목표 챌린지 진행

계열사 임직원 참여 확대 및 패밀리데이·쿠폰데이 등 참여형 프로그램 운영

현재까지 걸음 수 누적 71억보…1206톤 이산화탄소 절감 효과

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 상상인그룹은 오는 5일부터 5월 23일까지 임직원 건강 증진과 친환경 가치 실현을 위한 '걷기 프로젝트 시즌11' 캠페인을 시작한다고 3일 밝혔다.

이번 시즌11은 총 7주간 운영되며, 상상인을 비롯해 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행, 상상인선박기계 등 주요 계열사 및 시너지이노베이션과 그 계열사인 엠아이텍, 메디카코리아, 뉴로바이오젠 등이 참여한다.

프로젝트는 팀 단위로 참여하는 '목표 달성형 챌린지'로 운영된다. 7주간 팀 평균 일일 1만보 달성을 목표로 하며, 목표 달성 시 팀원 각 20만원의 포상금이 지급된다. 일 최대 걸음 수는 1만8000보까지 인정되며, 주차별 2일의 '오프데이'를 적용해 최저 걸음 수 2일을 제외한 평균으로 팀 성과를 산정하는 등 실질적인 참여를 유도하도록 구성됐다.

상상인그룹이 오는 4월 5일부터 5월 23일까지 임직원 건강 증진과 친환경 가치 실현을 위한 '걷기 프로젝트 시즌11' 캠페인을 시작한다. 상상인그룹은 2021년부터 6년째 '걷기 프로젝트'를 운영하고 있으며, 시즌10까지 누적 걸음 수는 약 71억 보, 이산화탄소 절감 효과는 약 1206톤으로 나타났다. [사진=상상인그룹]

특히 신규 계열사를 중심으로 참여 활성화를 위해 '패밀리데이', '쿠폰데이' 등 이벤트성 챌린지도 병행 운영된다. 패밀리데이는 임직원이 가족 또는 지인과 함께 하루 1만보 걷기 미션을 수행하는 프로그램으로, 목표 달성 시 포상금이 주어진다. 쿠폰데이는 특정 주말 동안 하루 7777보 달성 시 모바일 상품권을 제공한다.

2021년 시작된 '걷기 프로젝트'는 일상 속 ESG(환경·사회·지배구조) 실천을 통해 임직원 건강 관리와 탄소 감소 효과를 동시에 창출하는 상상인그룹의 대표 캠페인이다. '내 몸과 지구의 건강을 함께 지키자'라는 슬로건 아래 ▲건물 내 가까운 층은 계단으로 이동 ▲근거리 도보 출퇴근 ▲원거리 대중교통 이용 등 임직원의 생활 속 걷기 습관 형성을 지원하고 있다.

시즌10까지 누적 걸음 수는 약 71억보에 달하며, 약 1206톤의 이산화탄소 절감 효과를 거둔 것으로 나타났다. 이는 소나무 약 15만7000그루를 심은 것과 동일한 수준이다.

유준원 상상인그룹 대표는 "걷기 프로젝트는 임직원의 일상 속 작은 실천이 건강 증진과 환경 보호라는 두 가지 가치를 동시에 만들어내는 대표적인 ESG 활동"이라며 "앞으로도 다양한 참여형 프로그램을 통해 지속 가능한 조직문화와 ESG 경영을 실천해 나가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com