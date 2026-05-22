박홍근 기획처 장관 "고유가 피해지원금 신속 지급…국민 부담 경감"

AI 핵심 요약beta
- 박홍근 장관이 22일 신월1동 주민센터서 지원금 점검했다
- 신청·접수와 선불카드 물량 확인하며 신속 집행을 당부했다
- 이의신청 땐 건강보험료 신속 조정해 유리하게 적용하겠다 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
이의신청 시 소득·재산 변동 반영
신영시장서 상인·주민 애로 청취도
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 박홍근 기획예산처 장관이 고유가 피해지원금 2차 지급 현장을 찾아 신청·지급 절차를 점검하고 신속한 집행을 당부했다.
기획예산처는 박 장관이 22일 서울 양천구 신월1동 주민센터를 방문해 올해 추가경정예산으로 편성한 고유가 피해지원금 2차 지급 상황을 점검했다고 밝혔다.
이번 방문은 지난 18일부터 고유가 피해지원금 2차 지급 신청이 시작된 이후 신청과 지급 절차가 차질 없이 이뤄지고 있는지 확인하기 위해 마련됐다.
박 장관은 신월1동 주민센터에서 신청·접수 창구와 시스템, 선불카드 물량 등 현장 상황을 확인하고 지방정부 공무원들에게 세심하고 신속한 집행을 당부했다.
아울러 지원금 지급 과정에 대한 현장 의견도 청취했다. 박 장관은 지원금 지급 대상이 아니라고 통보받은 뒤 이의신청을 하는 경우 최근 소득·재산 변동이 있으면 건강보험료를 신속히 조정하는 등 국민에게 유리한 방향으로 기준을 적용하겠다고 강조했다.
박 장관은 "고유가·고물가 등으로 경제와 민생이 어려운 상황에서 적극적인 재정운용으로 국민의 부담을 경감하는 것이 재정의 당연한 역할"이라며 "지방선거 준비와 고유가 피해지원금 업무를 동시에 수행하는 현장의 부담이 크다는 점을 잘 이해하고 있다"며 현장 공무원들에게 감사를 전했다.
그러면서 "정부는 고유가 피해지원금 담당직원들 사기 진작을 위해 시간외 근무수당 상한 예외를 위한 공문을 시행했다"며 "성과가 우수한 지방정부에는 특별교부세 인센티브와 포상 지급 등 추가적인 지원방안을 관계부처와 논의해 마련할 계획"이라고 덧붙였다.
한편 박 장관은 이날 신영시장 문화센터에서 시장 상인회·주민 간담회를 열고 애로사항을 청취하기도 했다.
박 장관은 "어려운 경제상황 속에서 골목상권을 지탱하는 지역상인들이 회복의 온기를 체감할 수 있도록 영세 자영업자와 서민 부담 완화를 지원하는 예산을 2027년 예산안에 반영하겠다"고 강조했다.
jongwon3454@newspim.com