[프로야구] 야구도 보고, 투표의 의미도 찾자…SSG, 인천시선관위와 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- SSG가 25일 인천시선관위와 홈경기 이벤트를 진행한다.
- 새내기 유권자 3명이 시구·시포·시타에 참여하고 63명을 초청한다.
- 투표 캠페인 영상 송출과 현수막 설치로 지방선거 참여를 독려한다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=SSG가 인천시선거관리위원회(이하 인천시선관위)와 홈경기 이벤트를 진행한다.
SSG는 25일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 KT와 경기에서 인천시선관위와 함께 이벤트를 진행한다.
이번 이벤트는 오는 6월 3일 실시되는 지방선거를 앞두고 야구장 관객에게 선거의 의미를 되새기고 투표 참여를 독려하기 위해 기획됐다. 특히 생애 첫 투표권을 갖는 '새내기 유권자'를 초청한다.
경기 시작 전 인천 지역 새내기 유권자 3명이 참여해 시구, 시포, 시타 행사에 모습을 드러낸다. 또, 새내기 유권자 63명을 경기장에 초청해 단체 관람으로 현장에서 선거 참여 홍보 열기를 더한다.
경기 중에는 중앙 및 시위원회에서 제작한 투표 참여 캠페인 영상을 전광판으로 송출한다. 여기에 경기장 게이트와 외야 패밀리 존에는 홍보 현수막을 설치해 관람객들에 선거 정보를 전달한다.
willowdy@newspim.com