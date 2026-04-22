현서·박다혜, '미안해서 미안해' 리메이크…김진표 감성 잇는다

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 음원 강자 현서와 박다혜가 미안해서 미안해를 새롭게 리메이크해 22일 오후 6시 공개한다.

'미안해서 미안해'는 지금도 꾸준히 유튜브 뮤직 차트에 이름을 올리며 많은 사랑을 받고 있는 김진표의 대표곡으로, 현실적인 가사와 대화체 구조로 깊은 공감을 이끌어내며 발매된지 14년이 지났지만 세대를 아울러 많은 사랑을 받고 있는 곡이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 미안해서 미안해 커버 이미지. [사진=브랜뉴뮤직] 2026.04.22 moonddo00@newspim.com

이러한 원곡의 감성을 유지하면서도 새로운 분위기로 재탄생된 이번 싱글 '미안해서 미안해'는, 싱글 '춘몽'으로 4주 연속 유튜브 뮤직 쇼츠 차트 1위를 기록하며 주목받고 있는 실력파 아티스트 현서와, 마크툽의 대표곡 '시작의 아이' 커버 영상으로 총 1억뷰 이상을 기록하며 화제를 일으킨 박다혜가 참여하여 더욱 기대를 모은다.

또한, 이번 리메이크에는 원곡 프로듀서인 붐바스틱의 원영헌과 동네형이 편곡에 직접 참여해 원곡의 정서를 유지하면서도 현재의 음악적 트렌드를 반영하여 곡의 매력을 한층 확장시켰으며, 특히 원곡자 김진표가 이번 싱글의 커버 사진을 직접 선물하며 그 의미를 더했다.

다른 색깔의 두 아티스트가 완성한 현서, 박다혜의 '미안해서 미안해'는 오늘(22일) 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트들을 통해 전격 공개된다.

moonddo00@newspim.com