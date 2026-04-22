최정호 민주당 익산시장 후보 "통합 선대위 기반 본선 승리"

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경선 결과 '시민 선택' 지역 변화 요구 반영 의지 표명

중앙 인맥·행정 전문성 활용한 경제 재도약 비전 부각

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 최정호 더불어민주당 익산시장 후보가 22일 경선 승리 이후 통합과 실천을 앞세운 본선 전략을 제시하며 선거전에 본격 돌입했다. 지역 변화와 경제 활성화를 핵심 과제로 내세웠다.

최 후보는 경선 결과를 "시민과 당원의 선택"으로 규정하고, 정체된 지역 발전을 전환하라는 요구로 받아들이겠다고 밝혔다. 이어 기존 관행에서 벗어나 실질적인 변화를 이끌 '실행 중심 행정'을 강조했다.

최정호 민주당 익산시장 후보[사진=최정호 캠프] 2026.04.22 lbs0964@newspim.com

경선 경쟁 후보들과의 통합 의지도 분명히 했다. 조용식, 심보균 후보에 대한 감사와 함께 정책과 인적 자산을 결집해 '원팀' 선거체제를 구축하겠다는 구상이다.

여기에 정책 역량을 결합한 통합 선거대책위원회를 통해 본선 경쟁력을 강화한다는 계획이다.

특히 국토교통부 차관 출신 경력을 바탕으로 중앙정부와의 네트워크를 활용한 예산 확보와 정책 추진 역량을 강점으로 제시했다. 이를 통해 지역 경제 구조를 개선하고 성장 기반을 확충하겠다는 전략이다.

최 후보는 이번 선거를 지역의 정체와 도약을 가르는 분기점으로 규정하며, 결과 중심의 행정으로 지역 발전을 이끌겠다는 의지를 밝혔다.

lbs0964@newspim.com