민주당, 전북 13개 기초단체장 후보 선정...임실 추후 발표

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전주시 조지훈, 군산시 김재준, 익산시 최정호, 정읍시 이학수, 남원시 양충모, 김제시 정성주, 완주군 유희태, 진안군 전춘성, 무주군 황인홍, 장수군 최훈식, 순창군 최영일, 고창군 심덕섭, 부안군 권익현 등

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 더불어민주당 전북특별자치도당 선거관리위원회는 22일 전북도내 8개 기초단체장 결선 결과를 발표했다.

이번 결선 결과 △전주시 조지훈 △군산시 김재준 △익산시 최정호 △정읍시 이학수 △남원시 양충모 △완주군 유희태 △진안군 전춘성 △부안군 권익현 후보가 각각 승리를 거머쥐었다.

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 민주당 전북도당 선관위가 22일 전북 기초단체장 결선 결과를 발표하고 있다. 2026.04.22 gojongwin@newspim.com

이밖에 임실군 결선결과 발표는 추후 공지 예정이다. 이로써 전북 14개 시·군 기초단체장 후보 중 13개 시·군 단체장 경선 후보가 완료됐다.

결선 투표는 권리당원 선거인단 50%, 일반시민 안심번호 선거인단 50%를 각각 반영했다. 1일차(20일)는 권리당원과 안심번호 선거인단이 받는 전화 ARS를 통해 투표가 진행됐으며, 2일차(21일)에는 권리당원만이 자발적 거는 ARS로 투표에 참여했다.

결선 결과는 당규에 따라 공개하지 않고 각 후보 참관인을 통해 전달됐다.

전북도당 선관위는 지난 11일부터 12일까지 실시한 본경선을 통해 과반수 이상 득표한 5개 지역(김제시·무주군·장수군·순창군·고창군) 후보를 확정한 바 있다.

이어 과반 득표자가 나오지 않은 9개 지역에 대해서는 본경선 1~2위 다득표 후보를 대상으로 4월 20일부터 21일까지 결선 투표를 진행했다.

더불어민주당 전북특별자치도당 14개 시·군 기초단체장 최종 후보는 전주시 조지훈, 군산시 김재준, 익산시 최정호, 정읍시 이학수, 남원시 양충모, 김제시 정성주, 완주군 유희태, 진안군 전춘성, 무주군 황인홍, 장수군 최훈식, 순창군 최영일, 고창군 심덕섭, 부안군 권익현 등이다.

박영자 선관위원장은 "대부분의 예비후보들이 경선 룰을 잘 지켜줬다"며 "일부 안지킨 후보들은 다음 선거때 블이익 받도록 당에 건의하겠다"고 말했다.

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