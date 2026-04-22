순창군, 신선식품 배송 공모 선정...식품사막 해소·생활밀착형 서비스

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전국 유일 선정 통해 전기차 기반 배송체계 및 국비 확보

기본소득 연계 소비 활성화 및 돌봄 결합 통합서비스 추진

[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 식품 접근 취약지역 문제 해결을 위한 정부 공모사업에 선정되며 생활밀착형 복지서비스 구축에 나선다. 신선식품 배송과 돌봄을 결합한 통합 모델이 핵심이다.

군은 행정안전부와 KIA가 공동 추진한 '식품사막화 해소 신선식품 배송사업' 공모에 전국에서 유일하게 선정돼 전기차 2대와 국비 4000만 원을 확보했다고 22일 밝혔다.

순창군이 전국에서 유일하게 '식품사막 해소 신선식품 배송사업' 행안부 공모에 선정됐다.[사진=순창군] 2026.04.22 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 고령화와 지역소멸 문제에 대응하는 복합형 서비스로, 교통과 경제적 제약으로 신선식품 접근이 어려운 지역에 직접 배송체계를 구축하는 것이 주요 내용이다.

순창군은 가맹점 부족으로 인한 기본소득 활용 한계를 주요 과제로 진단하고 이를 해결하기 위한 전략적 대응으로 공모에 참여해 높은 평가를 받았다. 서류 및 현장 평가를 거쳐 최종 선정되며 사업 추진 기반을 확보했다.

사업은 카고형 전기차를 활용해 행정리 단위까지 찾아가는 배송망을 구축하고, 고령층 대상 건강관리와 돌봄 프로그램을 결합해 운영된다.

이를 통해 식품 접근성 개선뿐 아니라 정서적 지원과 생활 복지 기능을 동시에 강화한다는 계획이다.

또한 농어촌 기본소득 시범사업과 연계해 지역 내 소비를 촉진하고, 면 단위 경제 활성화와 유통 기반 확충에도 기여할 것으로 기대된다.

순창군은 이번 사업을 통해 복지와 지역경제를 동시에 살리는 지속 가능한 생활서비스 모델을 구축하고, 향후 정책 확산 기반으로 활용한다는 방침이다.

군 관계자는 "배송 차량은 단순 물류를 넘어 주민 삶을 돌보는 이동형 복지 역할을 하게 될 것"이라고 밝혔다.

lbs0964@newspim.com