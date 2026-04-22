조지훈 전주시장 후보 "민주당 경선 결과 기반 본선 행보 본격화"

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시민주권 회복 및 지역 현안 해결 의지 강조

6·3 지방선거 승리 통한 지역 발전 비전 제시

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 조지훈 전주시장 예비후보가 더불어민주당 전주시장 후보로 선출되며 본선 경쟁에 본격 돌입했다. 시민주권 회복과 지역 현안 해결을 핵심 과제로 내세웠다.

조 후보는 22일 입장문을 통해 경선 결과에 대한 감사 인사를 전하며, 이번 선택을 시민의 삶을 책임지고 지역 위기를 극복하라는 요구로 받아들인다고 밝혔다.

이어 전주가 직면한 재정 문제와 인구 감소 등 현안을 해결하기 위해 역량을 집중하겠다는 의지를 드러냈다.

조지훈 민주당 전주시장 후보[사진=뉴스핌DB] 2026.04.22 lbs0964@newspim.com

또한 이번 지방선거를 새로운 지방정부 구성의 출발점으로 규정하고, 중앙정부와의 협력을 통해 지역 발전 기반을 강화하겠다는 구상을 제시했다.

조 후보는 민주당 승리를 통해 지역 변화와 혁신을 이끌겠다고 강조하며, 전주를 넘어 전북과 전국으로 확산되는 발전 동력을 마련하겠다고 밝혔다.

아울러 시민 신뢰를 바탕으로 지역 성장 기반을 구축하고 지속 가능한 발전을 이루겠다는 입장을 덧붙였다.

다음은 입장문 전문.

존경하는 전주시민 여러분

더불어민주당 전주시장 후보 조지훈입니다.

조지훈을 민주당 전주시장 후보로 선택해주신 전주시민과 당원 동지 여러분께 깊은 감사 인사를 올립니다.

이번 경선 결과는 시민주권을 바로 세우고 시민의 삶을 책임지는 전주를 만들라는 준엄한 명령입니다. 재정 위기와 인구 절벽 앞에서 좌절하며 멈춰 선 전주를 깨워, 다시 뛰라는 절박한 외침입니다.

시민 여러분의 명령을 무겁게 받들겠습니다. 시민 여러분의 외침을 한순간도 잊지 않겠습니다.

4년 동안 전주시정을 맡았고 결선까지 함께한 우범기 후보님 고생하셨습니다.

민주당 경선을 빛내준 정책 선거를 제안하고 주도해주신 국주영은 후보님, 정말 감사합니다. 우리는 전주 발전과 번영의 길을 같이 여는 민주당 원팀입니다.

조지훈은 전주의 현안과 미래를 연구해온 전주 전문가 · 전주시민의 애환과 서사를 가장 잘 알고 이해하는 정치인임을 자부해왔습니다.

시민을 존중하는 사람이 시장이 되면 전주가 어떻게 바뀌는지 꼭 증명하겠다고 강조해왔습니다.

지난 30년, 전주의 골목골목을 누비며 우리 전주의 사람들과 축적한 모든 역량을 집중해 오늘의 위기를 신속히 극복하겠습니다.

시민의 삶을 바꾸고 시민의 일상을 지키겠습니다. 전주 발전과 번영을 위한 결코, 무너지지 않는 기틀을 다지겠습니다.

새로운 바람으로 새로운 전주를 만들겠습니다. 전주의 매력과 자산을 바탕으로 아시아 5대 문화 산업도시 피지컬AI 특별도시로 나아가겠습니다.

13개 시군을 잇고 500만 전북인을 품는 플랫폼 전주의 비전을 완성하겠습니다.

무신불립. 믿음이 없으면 아무것도 할 수 없습니다. 정직한 소통 행정으로 시민이 신뢰하는 전주시를 만들겠습니다.

시민이 부르면 어디든 찾아가 잘 듣겠습니다. 약속한 일은 반드시 실천하겠습니다.

민주당 전주시장 경선은 마무리되었지만, 지방선거는 이제 시작입니다.

오는 6·3 지방선거는 이재명 대통령의 국민주권 정부와 함께하는 '진짜' 지방정부를 구성하는 시간입니다.

내란 세력이 파괴한 민주와 민생을 회복하고 지방 주도 성장의 새로운 시대를 여는 첫 번째 관문입니다. 민주당이 기필코 승리해야 합니다.

전주의 파란 물결이 전북을 넘어 전국을 물들이도록 민주당 압승에 앞장서겠습니다. 더불어민주당의 중심, 전주에서 압도적인 승리를 만들어내겠습니다. 민주당에 대한 전폭적인 지지와 신뢰를 구체적인 변화와 혁신으로 입증하겠습니다.

존경하는 전주시민 여러분

전주도 바꿔야 산다는 조지훈의 결의에 화답해주신 소중한 결단에 다시 한번 고개 숙여 감사드립니다.

이제 진짜 시작입니다. 시민 한 분 한 분을 귀하게 여기는 시민 존중 전주로 출발하겠습니다. 전주 발전과 번영의 길로 더 치열하게 전력 질주하겠습니다.감사합니다.

lbs0964@newspim.com