조지훈 전주시장 예비후보 "전주 존엄 회복·진짜 번영 실현"

AI 핵심 요약beta
- 조지훈 전주시장 예비후보가 13일 경선 결선 진출 소회 밝혔다.
- 지난 시정 무능과 재정 악화 인구 유출을 강하게 비판했다.
- 시민 중심 시정으로 문화산업 도시 육성하고 결선 승리 호소했다.
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지난 4년 시정 비판·새로운 전주 비전 제시
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 전주시장 경선 결선에 진출한 조지훈 예비후보가 시정 전환과 도시 재도약을 강조했다.
조지훈 전주시장 예비후보는 13일 입장문을 통해 더불어민주당 전주시장 경선 결선 진출에 대한 소회를 밝히고 향후 비전을 제시했다.
조 예비후보는 이번 결선을 "지난 4년간의 무능과 거짓을 심판하고 새로운 전주로 나아가는 출발점"으로 규정하며, 시민 중심 시정으로 전주의 존엄을 회복하겠다고 강조했다.
그는 지난 시정에 대해 재정 악화와 인구 유출, 행정 신뢰도 하락 등을 언급하며 강하게 비판했다. 특히 민주당 선출직 공직자 평가에서 하위 20%를 받은 점을 지적하며 시정 운영의 실패를 주장했다.
이어 "시민의 목소리를 직접 듣고 전주 발전 방향을 설정했다"며 전주를 아시아 5대 문화산업 도시이자 피지컬 AI 중심 도시로 육성하겠다는 구상을 밝혔다.
또한 "시민을 존중하고 시민의 의견을 반영하는 시정을 통해 변화된 전주를 보여주겠다"고 강조했다.
조 예비후보는 오는 20일부터 21일까지 진행되는 결선 투표 참여를 독려하며 "시민의 자존과 당의 자부심을 압도적인 승리로 확인해 달라"고 호소했다.
끝으로 "위기의 전주를 극복하고 시민 삶을 책임지는 시정을 실현하겠다"고 덧붙였다.
lbs0964@newspim.com