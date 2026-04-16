조지훈 전주시장 예비후보 "통합터미널·마이스 연계 개발"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

종합경기장 연계 원도심 재생 복합개발 추진

보행축·관광거점 조성 도시 관문 기능 강화

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 조지훈 전주시장 예비후보가 터미널 권역을 중심으로 한 대규모 도시 재편 구상을 내놨다.

조 후보는 16일 전주시청에서 기자회견을 열고 종합경기장 마이스 산업단지와 연계한 통합터미널 복합개발 계획을 발표했다. 노후화된 터미널 기능을 개선하고 원도심 활성화를 동시에 추진하겠다는 전략이다.

조지훈 전주시장 예비후보가 16일 통합터미널 복합개발 계획을 밝히고 있다.[사진=조지훈 캠프]2026.04.16 gojongwin@newspim.com

그는 터미널을 도시의 관문이자 플랫폼으로 규정하며, 고속·시외버스터미널을 통합해 전북을 연결하는 중심 거점으로 재편하겠다고 밝혔다.

핵심은 마이스 산업단지와의 연계 개발이다. 종합경기장 부지에 조성될 산업단지를 기반으로 터미널 권역까지 확장하는 입체적 복합개발을 통해 도시 경쟁력을 끌어올린다는 구상이다.

이를 위해 ▲통합터미널 구축 ▲교통·문화·주거·상업 기능 결합 ▲대거점·소구역 패키지 개발 ▲민관협력 기반 사업 추진 ▲마이스 산업단지와 전주천 연계 등 5대 방향을 제시했다.

특히 터미널과 마이스 단지를 연결하는 보행 중심 거리와 특화광장을 조성하고, 비즈니스호텔과 컨벤션 지원시설을 배치해 전시·회의·관광 수요를 흡수하는 복합 거점으로 육성할 계획이다.

조 후보는 이번 사업이 단순한 시설 개선이 아닌 종합경기장에서 터미널까지 이어지는 원도심 재도약의 계기가 될 것이라고 강조했다.

이어 공공과 민간이 함께 참여하는 개발 방식을 통해 주민 재정착과 상권 보호 등 시민 이익을 최우선으로 고려하겠다는 입장을 밝혔다.

gojongwin@newspim.com