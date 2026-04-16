조지훈 전주시장 경선 후보 세 결집…국주영은 지지 선언

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

결선 앞두고 후보 간 연대 본격화

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 더불어민주당 전주시장 경선 결선을 앞두고 후보 간 연대가 가시화됐다. 조지훈 경선 후보가 국주영은 후보의 지지 선언에 힘입어 세 결집에 나섰다.

조지훈 경선 후보는 국주영은 후보의 지지 선언과 관련해 "큰 결단에 깊이 감사드린다"며 "반드시 승리해 '전주를 전주답게, 시민을 살기 좋게' 만들고 전주 발전과 시민 행복을 실현하겠다"고 밝혔다.

조지훈 전주시장 경선 후보[사진=조지훈 선거캠프] 2026.04.16 lbs0964@newspim.com

이어 "이번 지지 선언을 계기로 전주의 변화가 시작됐다"며 "양측이 힘을 모아 전주 발전을 위해 전력 질주하겠다"고 강조했다.

조 경선 후보는 입장문을 통해서도 감사의 뜻과 함께 결선 승리에 대한 의지를 재확인했다. 그는 "국 후보의 결단이 결실로 이어질 수 있도록 반드시 승리로 보답하겠다"며 "시민과 함께 전주의 미래를 만들어가겠다"고 밝혔다.

지역 정가에서는 이번 지지 선언이 결선 판세에 영향을 미칠 변수로 작용할 것으로 보고 있다. 후보 간 연대를 기반으로 한 세 결집 흐름이 본격화되면서 향후 경선 구도에도 변화가 예상된다.

lbs0964@newspim.com