KOCAF, 정기총회 개최·배기형 신임 회장 선출…새 리더십 출범

[서울=뉴스핌] 김용락 기자=K-콘텐츠 아카데미 포럼(이하 KOCAF)는 지난 20일 서울 여의도 복지관에서 정기총회를 열고, 정길화 회장의 이임과 함께 배기형 PD를 신임 회장으로 선출했다고 22일 밝혔다. 이날 총회에서는 새로운 임원진과 이사진도 함께 구성돼, KOCAF가 보다 활력 있고 미래지향적인 조직으로 도약하기 위한 기반을 마련했다.

이번 총회에서 선출된 임원진은 회장 배기형, 감사 채지영, 수석 부회장 김경희, 부회장 권호진·김윤지·이호준·이효영이다. 이와 함께 기획이사 이성민을 비롯한 20여 명의 이사진 명단도 발표됐다. 새롭게 구성된 집행부는 KOCAF 운영 체계를 강화하고, 한류와 K-콘텐츠를 둘러싼 다양한 현안을 폭넓게 논의하며 조직의 새로운 활력을 이끌어갈 것으로 기대된다.

KOCAF는 한류와 K-콘텐츠의 지속가능성을 고민하며 창작·제작·비즈니스·연구·정책의 현장을 잇기 위해 만들어진 비영리 포럼이다. 단순한 친목 모임이나 일회성 토론을 넘어, 콘텐츠 업계 실무자, 연구자와 교육자, 정책 전문가 등이 참여하는 지식 실천형 플랫폼을 지향해 왔다. 또한 월례 포럼, 한류 칼럼인 'KIWI' 발간, 연구·출판, 국제 네트워크 확장 등을 통해 한류 담론을 현장과 학계, 정책의 언어로 연결해 왔다.

KOCAF는 정기총회 개최해 배기형 신임 회장을 선출했다.[사진=KOCAF)2026.04.22 yrk525@newspim.com

이번 총회는 단순한 인선 절차를 넘어, KOCAF의 새로운 비전과 방향성을 함께 확인한 자리였다는 점에서 의미가 크다. 참석자들은 변화하는 한류와 K-콘텐츠 산업 환경 속에서 KOCAF의 역할과 존재감을 강화해야 한다는 데 뜻을 모았으며, 새 집행부 출범을 계기로 조직 재정비와 본격적인 도약이 가능해졌다는 기대를 나타냈다.

이임한 정길화 회장은 그동안 KOCAF를 이끌며 한류와 K-콘텐츠 산업의 다양한 의제들을 공론의 장으로 끌어올리고, 학계와 산업, 정책 현장을 잇는 소통과 교류의 기반을 마련하는 데 기여했다. 이날 총회에서는 정 회장의 헌신에 대한 감사가 함께 표명됐다.

새롭게 선출된 배기형 신임 회장은 방송 제작 현장과 국제 교류, K-콘텐츠 산업 전반에 대한 폭넓은 경험을 바탕으로 KOCAF의 도약을 이끌 적임자로 평가받고 있다. 배 회장은 KOCAF가 앞으로 회원 간 네트워크를 더욱 활성화하고, 한류와 K-콘텐츠 산업의 주요 현안을 깊게 논의하는 동시에, 실질적인 협력과 연결을 만들어내는 플랫폼으로 자리매김해야 한다고 강조했다.

배기형 회장은 "KOCAF가 다시 신뢰받고, 다시 활력을 되찾고, 다시 필요한 조직으로 자리 서도록 최선을 다하겠다"며 "한류와 K-콘텐츠 산업의 현재를 진단하고 미래를 함께 설계하는 살아 있는 공론장이자 현장과 학계, 정책을 잇는 실천적 플랫폼으로 KOCAF를 발전시켜 나가겠다"고 포부를 밝혔다.

KOCAF는 이번 정기총회를 계기로 조직 운영 체계를 정비하고, 새롭게 구성된 임원진 및 이사진과 함께 더욱 내실 있는 활동을 추진할 계획이다. 이를 통해 한류와 K-콘텐츠 산업의 지속 가능한 성장과 글로벌 확장을 뒷받침하는 담론 형성과 협력의 장으로서 역할을 한층 강화할 방침이다.

이번 총회는 KOCAF가 과거를 돌아보는 자리를 넘어, 새로운 리더십 아래 미래를 향한 재도약의 가능성을 확인한 전환점이었다. 새 집행부가 이끌어갈 그려갈 KOCAF의 향후 행보에 관심이 모아지고 있다.

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