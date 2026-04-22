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[EPL] 5경기 연속 무득점 패배…명문 첼시, 114년 만의 굴욕

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  • 첼시가 22일 브라이턴전에서 0-3 완패했다.
  • 유효슈팅 0개로 114년 만에 최악 기록을 세웠다.
  • 로즈니어 감독에 팬들 경질 요구가 나왔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

유효슈팅 0개 그쳐 브라이턴에 0-3…7위 추락
로즈니어 감독 "팀 전체 투지 부족" 강한 비판

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = EPL의 명문 클럽 첼시가 114년 만에 최악의 굴욕을 맛봤다.

리엄 로즈니어 감독이 이끄는 첼시는 22일(한국시간) 영국 브라이턴 아메리칸 익스프레스 스타디움에서 열린 2025-2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 34라운드 원정에서 브라이턴 앤드 호브 알비온에 0-3으로 완패했다. 전반 3분 만에 페르디 카디오글루에게 선제골을 내준 뒤, 후반 11분 잭 힌셜우드에게 추가 실점, 후반 추가시간 대니 웰백에게 쐐기골까지 허용하며 무너졌다.

[브라이턴 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=첼시의 트레보 찰로바(오른쪽)가 22일(한국시간) EPL 34라운드 원정에서 브라이턴 앤드 호브 앨비언에 완패한 뒤 낙담하고 있다. 2026.4.22 psoq1337@newspim.com

첼시는 90분 동안 슈팅 6개에 그쳤고 유효슈팅은 단 한 개도 기록하지 못했다. 프리미어리그 공식 기록에 따르면 첼시가 리그 경기에서 유효슈팅 0개를 기록한 것은 2025년 2월 이후 처음이다. 이 패배로 첼시는 승점 48(13승 9무 12패)에 머물며 브라이턴(승점 50)에 밀려 7위로 내려앉았다.

첼시는 지난달 15일 뉴캐슬전 0-1 패배를 시작으로 리그 5경기 연속 득점 없이 모두 패하고 있다. 영국 BBC와 통계업체 옵타에 따르면 첼시가 리그에서 5경기 연속 무득점 패배를 기록한 것은 1912년 11월 이후 114년 만이다. 현지 매체들은 이를 "타이타닉호 침몰 이후 처음 나온 기록"이라고 표현했다.

경기 전부터 분위기는 어수선했다. 팀의 핵심 공격수 콜 파머와 주앙 페드루의 부상 결장 소식이 수비수 마르크 쿠쿠레야의 이발사가 SNS를 통해 유출됐다. 올 시즌 세 번째 내부 정보 유출로 로즈니어 감독의 통제력이 도마에 올랐다. 주축 전력이 빠진 첼시는 브라이턴의 강한 압박에 고전했고, 수비 집중력과 조직력 모두 흔들린 채 90분을 보냈다.

[브라이턴 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=리엄 로즈니어 감독이 22일(한국시간) EPL 34라운드 원정에서 브라이턴 앤드 호브 앨비언에 완패한 뒤 실망하고 있다. 2026.4.22 psoq1337@newspim.com

팬들의 인내심도 한계에 달했다. 원정 응원에 나선 첼시 서포터들은 경기 막판부터 로즈니어 감독을 향해 '팀을 떠나라'는 구호를 외치며 경질을 요구했다. 부임 3개월 만에 나온 공개적인 퇴진 요구다. 로즈니어 감독은 경기 후 "경기 모든 면에서, 그리고 선수들의 태도까지 용납할 수 없는 수준이었다"며 "실점 장면, 경합 패배, 팀 전체의 투지 부족 등 변명의 여지가 없다. 지금 당장 근본적인 변화가 필요하다"고 말했다.

첼시는 오는 26일 웸블리 스타디움에서 리즈 유나이티드와 FA컵 준결승전을 치른다.

psoq1337@newspim.com

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