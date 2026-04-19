[EPL] '교체→27분 출전 황희찬' 울버햄튼, 결국 강등되나…리즈에 0-3 완패

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=황희찬이 교체로 출전했지만, 팀은 결국 대패하며 강등 위기에서 벗어나지 못했다.

울버햄프턴은 18일 영국 리즈 엘런드 로드에서 열린 2025-2026시즌 잉글랜드 프리미어리그 33라운드 원정 경기에서 0-3으로 패했다.

[울버햄프턴 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=황희찬이 7일(한국시간) 2025~2026시즌 잉글랜드 FA컵 5라운드 리버풀전에서 골을 터뜨리고 있다. 2026.3.7 psoq1337@newspim.com

이날 패배로 울버햄프턴은 시즌 22번째 패를 당했다. 승점 17(3승8무22패)로 최하위(20위)에서 벗어나지 못했다. 강등 마지노선(17위)인 웨스트햄과 승점 15점 차가 나며 강등을 사실상 눈앞에 둔 분위기다.

울버햄프턴은 이날 리즈에 끌려다니다 결국 완패했다. 전반 18분 제임스 저스틴의 오버헤드킥 선제골과 1분 뒤 노아 오카포가 추가 골이 나오면서 일찍 승기를 내줬다.

라디슬라프 크레이치가 후반 30분 부상을 입자 황희찬을 대신 투입하며 반전을 꾀했지만 별다른 소득은 없었다. 설상가상 후반 추가 시간에 도미닉 칼버트-르윈에게 페널티골을 내주며 결국 맥없이 지고 말았다.

한편 황희찬은 오는 6월 열리는 북중미월드컵에서 대한민국 국가대표 공격수로 출전한다.

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