[EPL] '홀란 결승골' 맨시티, 선두 아스널에 2-1…"역전 우승 보인다"

1경기 덜 치른 2위 맨시티, 아스널에 승점 3차 추격

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 맨체스터 시티가 '미리 보는 결승전'에서 아스널을 잡고 역전 우승 시나리오에 다시 불을 지폈다.

맨시티는 20일(한국시간) 영국 맨체스터 에티하드 스타디움에서 열린 2025-2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 33라운드 홈 경기에서 아스널을 2-1로 꺾었다. 2연승과 함께 10경기 연속 무패(7승 3무)를 이어가며 승점 67을 기록했다. 한 경기를 더 치른 선두 아스널(승점 70)을 승점 3점 차로 좁혔다.

[맨체스터 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=홀란이 20일(한국시간) EPL 33라운드 홈 경기 아스널전을 승리로 마친 뒤 홈팬들과 기쁨을 나누고 있다. 2026.4.20 psoq1337@newspim.com

홈팀 맨시티는 전반 16분 라얀 셰르키가 페널티지역 오른쪽 앞에서 공을 잡은 뒤 아스널 수비 4명을 연달아 제치며 박스 안으로 침투했다. 박스 오른쪽에서 오른발 슈팅으로 골망을 흔들며 선제골을 만들었다. 맨시트는 전반 막판 실수로 동점골을 허용했다. 골키퍼 잔루이지 돈나룸마가 자기 진영 왼쪽에서 받은 공을 처리하는 과정에서 지체했고, 이를 카이 하베르츠가 압박해 공을 건드리며 그대로 골문 안으로 흘러들어갔다.

1-1로 맞선 후반, 맨시티가 다시 주도권을 잡았다. 후반 20분 빠른 역습에서 니코 오라일리가 왼쪽에서 박스 안으로 침투하며 낮은 패스를 연결했고 엘링 홀란이 지체 없이 왼발로 마무리하며 결승골을 터뜨렸다. 아스널은 동점을 노리며 라인을 끌어올리고 공세를 이어갔지만 끝내 골을 만들지 못했다. 7라운드부터 선두를 유지해온 아스널은 2연패로 흔들리며 우승 경쟁에 부담을 안게 됐다.

[맨체스터 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=펩 과르디올라 맨시티 감독이 20일(한국시간) EPL 33라운드 홈 경기 아스널전을 승리로 마친 뒤 홈팬들과 기쁨을 나누고 있다. 2026.4.20 psoq1337@newspim.com

현지 매체들은 "펩 과르디올라보다 더 완벽한 '피니셔'는 없다. 이번 승리로 우승 경쟁의 주도권이 맨시티에게 넘어갔다"고 평가하며 남은 5라운드를 사실상 '맨시티의 추격 레이스'로 규정했다.

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