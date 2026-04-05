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'EPL 선두' 아스널, 2부 사우샘프턴에 덜미... 맨시티·첼시는 FA컵 4강 진출

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 선두를 달리고 있는 아스널이 사우샘프턴(2부 리그)에게 덜미를 잡히며 잉글랜드축구협회(FA)컵 4강 진출에 실패하는 이변이 발생했다.

아스널은 5일(한국시간) 잉글랜드 사우샘프턴의 세인트 메리 스타디움에서 열린 대회 8강 원정 경기에서 사우샘프턴에 1-2로 패했다.

[사우샘프턴 로이터=뉴스핌] 아스널이 5일 열린 FA컵 8강 사우샘프턴에 패배하자 아스널 선수들이 실망스러운 표정을 하고 있다. 2026.04.05 wcn05002@newspim.com

이로써 아스널은 지난달 카라바오컵(리그컵) 결승에서 맨체스터 시티에 0-2로 패해 준우승에 머문 데 이어, FA컵에서도 탈락하며 국내 컵 대회 우승 기회를 모두 놓치게 됐다.

이날 아스널은 데클란 라이스, 부카요 사카, 에베레치 에제 등 부상자들을 명단에서 제외했고, 윌리암 살리바 등 일부 주전들도 선발에서 빼며 로테이션을 가동했다. 대신 가브리엘 제주스, 카이 하베르츠, 가브리엘 마갈량이스, 마르틴 외데고르 등이 선발로 나섰다.

하지만 경기 흐름은 아스널의 기대와 달랐다. 전반 35분 역습 상황에서 로스 스튜어트에게 선제골을 내주며 끌려갔다. 이후 후반 15분 교체 투입된 빅토르 요케레스가 8분 뒤 하베르츠의 컷백을 마무리하며 균형을 맞췄지만, 분위기를 완전히 가져오지는 못했다.

여기에 수비의 핵심인 마갈량이스가 부상으로 교체되는 악재까지 겹쳤고, 후반 40분 셰이 찰스에게 결승골을 허용하며 결국 무너졌다.

컵 대회에서 연이어 고배를 마신 아스널은 이제 프리미어리그와 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그에 집중하게 됐다. 반면 사우샘프턴은 2020-2021시즌 이후 5년 만에 FA컵 4강에 오르며 돌풍을 이어갔다.

[맨체스터 로이터=뉴스핌] 맨시티의 엘링 홀란이 4일 열린 리버풀과의 FA컵 8강전에서 해트트릭에 성공한 후 손가락으로 세리머니를 했다. 2026.04.05 wcn05002@newspim.com

같은 날 맨체스터 시티는 엘링 홀란의 맹활약으로 리버풀을 상대로 4-0으로 완파했다.

홀란은 전반 39분 니코 오라일리가 얻어낸 페널티킥을 선제골로 연결했다. 이어 전반 종료 직전 앙투안 세메뇨의 크로스를 헤더로 마무리했다. 홀란은 또 후반 12분 오라일리의 도움을 받아 득점, 해트트릭을 달성했다.

또 다른 8강전에서는 첼시가 리그1(3부 리그) 최하위에 머물러 있는 포트베일 상대로 7-0 대승을 거두며 무난하게 4강 진출에 성공했다.

wcn05002@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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