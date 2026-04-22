유기상 고창군수 예비후보, 소멸위기 대응 정책 '본격화'

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전 군민 연 500만원 농어촌기본소득 지급...소득기반 정책 도입

신재생에너지 수익 연계 재원 마련 및 지역경제 선순환 구조 설계

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 유기상 고창군수 예비후보(조국혁신당)가 인구 감소 대응과 지역경제 회복을 위한 소득기반 정책을 핵심 공약으로 제시하며 지역사회 논의가 본격화하고 있다고 22일 밝혔다. 기본소득 개념을 적용한 주민수당 도입이 주요 골자다.

유 예비후보는 '소멸위기 고창 살리기 프로젝트' 일환으로 전 군민에게 1인당 연간 500만원의 농어촌기본소득을 지급하는 방안을 발표했다. 이는 기존 농민수당 경험을 바탕으로 '고창형 주민수당'과 재생에너지 수익을 결합한 구조다.

유기상 고창군수 예비후보가 지난달 25일 농어촌 기본소득 운동 고창본부 발대식을 가졌다.(왼쪽부터 최인규 군의원 예비후보, 유 후보, 군의원 예비후보 이종해 본부장)[사진=유기상 캠프] 2026.04.22 gojongwin@newspim.com

그는 해당 정책이 단순 복지를 넘어 인구 유지와 지역경제 활성화를 동시에 유도하는 전략이라고 강조했다.

지급 방식은 지역화폐 또는 카드 형태를 병행해 지역 내 소비를 촉진하고, 소상공인과 자영업자 매출 증가로 이어지는 선순환 구조를 구축한다는 구상이다.

재원 조달 방안도 함께 제시됐다. 전체 소요 예산 약 2500억 원 가운데 1500억 원은 국비를 통해 확보하고, 나머지 1000억 원은 신재생에너지 기반 수익 등으로 충당한다는 계획이다.

지역소멸대응기금 구조조정과 균형발전 재원 활용도 포함됐다.

특히 태양광 발전시설을 공공건물과 유휴부지 등에 설치해 안정적인 수익 기반을 마련하고, 서남해안 해상풍력 관련 산업 유치로 에너지 생산과 일자리 창출을 동시에 추진하는 방안이 제시됐다. 이를 통해 에너지 자립형 지역경제 모델 구축을 목표로 하고 있다.

정책 추진 기반 확보를 위해 관련 단체와 협력체계도 구축됐다. 유 예비후보는 농어촌기본소득운동 조직과 연계해 지역 단위 추진 기반을 마련하고 공감대 확산에 나서고 있다고 밝혔다.

유 예비후보는 "지방소멸은 현재 진행형 위기"라며 "소득 기반 정책을 통해 인구 유지와 경제 회복, 공동체 재건을 동시에 이루겠다"고 말했다. 향후 주민 의견 수렴과 전문가 검토를 거쳐 구체적인 재정계획과 실행 로드맵을 보완할 계획이다.

gojongwin@newspim.com