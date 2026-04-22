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베리스모, AACR서 '항종양효과·안전성 개선' 혈액암 CAR-T 전임상 공개

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AI 핵심 요약

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  • HLB이노베이션 자회사 베리스모가 22일 AACR 2026에서 SynKIR-310 전임상 데이터를 공개했다.
  • SynKIR-310은 혈액암 마우스 모델에서 기존 CAR-T 대비 우수한 항종양 활성과 안전성을 보였다.
  • 임상 1상에서 여포성 림프종 환자가 투여 28일 만에 완전관해를 달성하고 6개월 지속했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전임상서 기존 치료제 대비 우수...초기 임상서 완전관해 사례 확인

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB이노베이션의 미국 자회사 베리스모 테라퓨틱스가 미국암연구학회(AACR 2026)에서 혈액암 CAR-T 치료제 'SynKIR-310'의 전임상 데이터를 공개했다고 22일 밝혔다.

회사에 따르면 SynKIR-310은 혈액암 마우스 모델에서 기존 CAR-T 치료제와 비교해 우수한 항종양 활성과 개선된 안전성 프로파일을 나타냈다. 이번 발표는 '세포치료 세션(Adoptive Cell Therapy 2)' 포스터 세션에서 진행됐으며, 베리스모의 생체 내 전임상 연구 책임자인 메건 블레어 박사가 연자로 나섰다. SynKIR-310은 재발·불응성 B세포 비호지킨 림프종(B-NHL) 치료 영역에서 기존 단일체인 CAR-T의 한계를 개선할 수 있는 차세대 플랫폼으로서의 가능성을 보여줬다는 평가다.

특히 SynKIR-310은 자연살해세포(NK) 유래 수용체 기반의 멀티체인 KIR-CAR 구조를 적용한 치료제로, 항원 인식과 T세포 활성화 신호를 분리해 종양을 인식할 때만 작동하는 '온·오프' 메커니즘을 구현했다. 이를 통해 T세포 탈진을 최소화하고 보다 지속적인 항종양 반응을 유도하도록 설계됐다.

21일(현지시간) 미국 샌디에고에서 열린 미국암연구학회(AACR 2026)에서 베리스모 테라퓨틱스의 생체 내(in-vivo) 전임상 연구 책임자인 메건 블레어(Megan C. Blair) 박사가 SynKIR-310의 전임상 및 초기 임상 신호를 담은 포스터 발표를 진행하고 있다. [사진=HLB이노베이션]

전임상 결과, 사람 유래 림프종 암세포를 이식한 동물 모델(NSG 마우스)에서 SynKIR-310은 기존 CD28 기반 CAR-T(악시캅타진 실로류셀) 및 4-1BB 기반 CAR-T(티사젠렉류셀)와 비교해 향상된 항종양 활성을 보였다. 또한 T세포 지속성은 유사한 수준으로 유지하면서도 사이토카인 생성은 감소한 것으로 나타났다. 특히 비교군 가운데 SynKIR-310만 유일하게 100% 생존율을 기록했다. 이는 기존 단일체인 CAR-T 대비 멀티체인 KIR-CAR가 보다 유리한 이익-위험 프로파일을 가질 가능성을 시사한다.

아울러 포스터 발표에서는 현재 진행 중인 SynKIR-310 임상 1상(CELESTIAL-301) 초기 데이터도 공개됐다. 발표에 따르면 여포성 림프종 환자(70세 남성)가 가장 낮은 용량 단계에서 SynKIR-310을 투여받은 후 28일 만에 완전관해(CR)에 도달했다. 해당 반응은 이후 마지막 데이터 컷오프 시점인 6개월 추적 관찰까지 지속된 것으로 확인됐고, 현재도 추적 관찰은 계속 진행 중이다.

CELESTIAL-301은 재발·불응성 B세포 비호지킨 림프종 환자를 대상으로 SynKIR-310의 안전성, 내약성 및 2상 권장 용량(RP2D)을 평가하기 위해 진행 중인 다기관 오픈라벨 1상 임상시험이다. 특히 기존 CAR-T 치료 이후 재발 또는 불응성을 보인 환자도 포함돼 새로운 치료 옵션으로서의 가능성도 함께 평가되고 있다.

현장 참관객들은 기존 CAR-T와의 차별성에 대해 가장 많은 질문을 쏟아냈다. 특히 SynKIR-310이 기존 단일체인 CAR-T보다 우수할 수 있는 이유에 대한 질문이 집중됐다. 또한 지속 활성화(tonic signaling)로 인한 T세포 탈진과 과도한 사이토카인 분비 문제를 어떻게 개선하는지에 대한 질의도 이어졌다. KIR-CAR가 본래 NK세포에서 유래한 수용체인 만큼, 현재와 같은 T세포 적용을 넘어 향후 NK세포로 확장할 경우 구현 가능한 형태와 적용 가능성에 대한 질문도 나왔다.

로라 존슨 베리스모 최고과학책임자(CSO) 겸 최고운영책임자(COO)는 "SynKIR-310이 기존 단일체인 CAR-T 대비 사이토카인 생성은 낮추면서도 항종양 활성을 높인 전임상 결과를 확보한 점은 고무적"이라며 "CELESTIAL-301 임상에서도 완전관해 사례가 확인됐고, 해당 반응이 6개월 이상 지속되고 있는 점 역시 긍정적으로 평가된다"고 밝혔다.

이어 그는 "단일체인 CAR-T 치료제는 혈액암 치료 패러다임을 바꿨지만, 초기 반응 환자의 상당수가 치료 후 이르면 6개월 내 재발하고 있다"며 "베리스모는 이러한 미충족 수요를 해결하기 위해 자연적인 '온·오프' 스위치를 갖춘 멀티체인 KIR-CAR를 설계했으며, 이를 통해 T세포 탈진을 완화하고 치료 지속성을 높일 수 있을 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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