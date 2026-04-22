[ACLE] '나상호 교체 출전' 마치다, 결승 합류…알아흘리와 우승 경쟁

UAE 샤바브 알아흘리와 준결승 1-0

창단 첫 출전에 무실점으로 결승 올라

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 나상호가 뛰는 일본 J리그 마치다 젤비아가 창단 첫 출전에서 아시아 정상을 눈앞에 뒀다.

마치다는 22일(한국시간) 사우디아라비아 제다 프린스 압둘라 알 파이살 스포츠 시티 스타디움에서 열린 2025-2026 AFC 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 4강에서 샤바브 알아흘리(UAE)를 1-0으로 제압했다. 전반 12분 소마 유키가 페널티 지역 부근에서 상대 수비수 보그단 플라니치의 불안한 백패스를 가로챈 뒤 침착하게 마무리하며 결승골을 뽑아냈다.

샤바브 알아흘리의 길레르미 발라가 후반 추가시간 환상적인 슈팅으로 골망을 흔들었지만 직전 상황에서 마치다의 선수 교체가 완료되기 전에 스로인이 진행돼 규정 위반이 발생했다는 판정이 내려지며 득점은 취소됐다. 마치다는 끝까지 실점 없이 리드를 지켜냈다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 마치다의 윙어 소마 유키(오른쪽)가 22일(한국시간) 샤바브 알아흘리와의 2025-2026 ACLE 4강전에서 결승골을 넣고 동료 에릭과 기쁨을 나누고 있다. [사진=ACLE 홈페이지] 2026.04.22 psoq1337@newspim.com

나상호는 후반 14분 에릭과 교체돼 그라운드를 밟았다. 종료 휘슬이 울릴 때까지 측면과 2선을 오가며 수비 가담과 역습 연결에 힘을 보탰다.

마치다는 2024시즌 J리그 3위로 구단 역사상 처음 아시아 클럽대항전 티켓을 얻었다. 리그 스테이지를 5승 2무 1패로 동아시아 1위로 통과했고, 16강에서 강원을 1-0, 8강에서 알 이티하드(사우디)를 1-0, 4강에서 샤바브 알아흘리를 1-0으로 잇따라 누르며 결승까지 단 한 골도 내주지 않는 완승 행진을 이어갔다.

마치다는 26일 오전 1시 15분 같은 장소에서 디펜딩 챔피언 알 아흘리(사우디)와 우승 트로피를 놓고 단판 승부를 벌인다. J리그 팀이 아시아 최상위 클럽대항전에서 정상에 오른 마지막 사례는 2022시즌 ACL을 제패한 우라와 레즈다.

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