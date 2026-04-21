국힘 경기도당 공관위, 광역지역 3곳·기초비례 6곳 후보 추천

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 경기도당 공관위가 21일 광역의원 공천 후보를 결정했다.
- 수원시-11 한광희, 성남시-4 이승진, 화성시-1 박연숙을 추천했다.
- 기초의원 비례대표 6개 선거구와 선거구 변경 5개 선거구 후보도 확정했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘 경기도당 공천관리위원회(이하 공관위)가 21일 오후 제21차 회의결과를 발표했다.
이날 공관위는 6.3전국지방선거 광역의원 지역구 수원시-11, 성남시-4, 화성시-1 선거구에 대한 공천 후보를 결정했고 기초의원 비례대표 에 대해 안산시, 과천시, 김포시, 포천시, 가평군의 6개 선거구에 대한 공천 후보 추천을 결정했다.
또 선거구 획정에 따른 선거구 이동 사유가 발생해 선거구가 변경된 광역의원 지역구는 남양주-7, 남양주-8, 화성시-9, 고양시-4, 고양시-6 선거구다.
공관위가 21차 회의를 통해 공천 후보로 추천을 결정한 명단은 다음과 같다.
◇광역의원 지역구(3개 선거구)
▲수원시-11 한광희(64년생) 현 한국세무사회 사회공헌위원
▲성남시4 이승진(64년생) 현 국민의힘 경기도당 부위원장
▲화성시-1 박연숙(65년생) 전 화성시의회 의원(여성)
◇광역의원 지역구 선거구 변경 (5개 선거구)
▲남양주시-7 조희영(91년생) 현 국민의힘 최고위원 청년특보(여성,청년)
▲남양주시-8 이병길(56년생) 현 경기도의회의원
▲화성시-9 정흥범(65년생) 현 화성특례시의회 부의장
▲고양시-4 강주내(69년생) 현 경기도당 부위원장
▲고양시-6 이 준(01년생) 현 고양시(을) 대학생위원회 지회장
◇기초의원 비례대표 (6개 선거구)
▲안산시-1 천복희(71년생) 현 국민의힘 안산시병 여성위원장(여성)
▲안산시-2 구미숙(67년생) 현 안산시여성자치대학총동문회장(여성)
▲과천시-1 유부임(67년생) 전 과천시지속가능발전협 사무국장(여성)
▲김포시-1 반주영(75년생) 전 김포시 공무원(여성)
▲포천시-1 권보경(65년생) 현 포천동 청소년지도협의회 회장(여성)
▲가평군-1 허은선(69년생) 현 보험설계사(여성)
observer0021@gmail.com