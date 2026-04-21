지엠한마음재단, 시각장애인에 흰지팡이·음성음향신호기 리모컨 기증

AI 핵심 요약beta
- 지엠한마음재단이 21일 장애인의 날에 인천시각장애인복지관에서 기증식을 열었다.
- 흰지팡이 201개와 음성음향신호기 리모컨 69개 등을 기증해 270명에게 전달한다.
- 임직원 참여 체험 프로그램을 진행하고 지역사회 지원을 약속했다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 지엠한마음재단이 장애인의 날을 맞아 인천광역시시각장애인복지관에서 시각장애인 이동보조기기 기증식을 열었다.
재단은 흰지팡이 201개와 음성음향신호기 리모컨 69개 등을 기증했다. 기증된 물품은 인천 지역 시각장애인 약 270명에게 순차적으로 전달될 예정이다.
이번 행사는 사내 임직원 중심으로 진행해온 장애 관련 체험 활동을 지역사회 프로그램으로 확장한 것이다. 행사장에서는 GM 리더십과 시각장애인이 참여하는 가위바위보 게임, 눈을 가린 채 진행하는 한궁·다트 게임 등 다양한 체험형 프로그램이 마련됐다. 참여자들은 이동보조기기의 필요성과 활용 방식을 직접 경험할 수 있었다.
헥터 비자레알 지엠한마음재단 대표이사 겸 GM 한국사업장 사장은 "이번 기증식은 지역 시각장애인의 이동을 직접 돕는 자리"라며 "앞으로도 인천 지역사회와 협력해 일상에서 체감할 수 있는 지원을 이어가겠다"고 말했다.
한편 GM 임직원 자원봉사 조직인 GM Able은 장애인의 날을 맞아 노틀담 베이커리에서 근무하는 장애인 직원들을 주제로 한 임직원 참여 프로그램과 시상식을 진행했다.
y2kid@newspim.com