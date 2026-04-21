"16년 '무능' 깨부순다"...조원휘 유성구청장 후보 '원캠프' 개소

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 조원휘 예비후보가 21일 대전 유성구청장 선거사무소를 개소하고 본격 선거전에 돌입했다.
- 조 예비후보는 민주당 출신 구청장의 16년 행정을 비판하며 유성토박이로서 신속하고 강력한 결정을 약속했다.
- 구민 목소리를 정책에 반영하고 투명한 행정으로 신뢰받는 유성구를 만들겠다고 포부를 밝혔다.
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[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 6·3 전국동시지방선거에서 대전 유성구청장 도전에 나서는 국민의힘 조원휘 예비후보가 21일 선거사무소 '원캠프' 개소식을 열고 본격 선거전에 돌입했다.
이날 개소식에는 이은권 대전시당 위원장을 비롯한 각 지역 당협위원장들과 이금선 대전시의회 교육위원장 등 시·구의원 및 시·구의원선거 후보자, 각계각층 인사와 당원, 지지자 등 300여명이 참석했다.
특히 조원휘 예비후보는 이날 출마 선언에 앞서 '잃어버린 16년', '무능한 행정', '정신없는 유성구' 등 문구가 새겨진 상자를 내려치는 퍼포먼스를 통해 새 인물을 통한 유성의 재도약을 다짐하기도 했다.
이어진 출마 선언에서 조 예비후보는 "지난 16년간 민주당 출신 구청장이 행정을 맡았음에도 특별히 보여진 행보가 없다"며 "특히 3선 구청장을 노리는 현 구청장에게 새로운 아이디어가 나오겠나"라며 상대 후보를 직격했다.
그러면서 조 예비후보는 '유성 토박이'로서 본인의 강점을 부각하며 지역과 구민 눈높이에 맞는 신속하고 강력한 결정을 통해 새로운 유성의 미래를 위한 구민들의 지지를 호소하기도 했다.
조 예비후보는 "유성에서 태어나 유성에서 자란 유성을 가장 잘 아는 유성토박이 조원휘가 새로운 유성으로 확실히 바꾸겠다"며 "주요정책 결정시 공익에 합당한지, 구민의 눈높이에 맞는지, 항상 생각하고 고민하겠으며 결정은 빠르게 사업은 신속하고 강력하게 추진하겠다"고 피력했다.
이어 "이번 선거는 우리 유성의 미래를 결정짓는 중요한 전환점"이라며 "주민 한 분 한 분의 목소리를 정책에 반영하고 실질적인 변화를 이끌어 내는 책임 있는 행정을 펼치겠다"고 포부를 밝혔다.
그러면서 "현장의 목소리를 가장 우선으로 듣고 투명하고 공정한 행정으로 신뢰받는 유성구를 만들겠다"며 "구민 여러분의 관심과 참여를 부탁드린다"고 덧붙였다.
한편 조원휘 예비후보 선거사무소인 '원캠프'는 지역 주민과 소통을 강화하기 위한 '프로야구'를 모티브로한 열린 공간으로 운영되며 구민 누구나 정책 제안과 의견을 나눌 수 있도록 운영한다는 방침이다.
jongwon3454@newspim.com