"대전은 전력 식민지 아냐"…유성 정치권, 송전선로 중단 촉구

AI 핵심 요약beta
- 조원휘 대전시의회 의장 등 유성구 시구의원들이 9일 송전선로 건설사업 중단을 촉구했다.
- 신계룡-북천안 62km 초고압선은 대전 서구·유성구를 통과하며 수도권 전력 공급용이라고 비판했다.
- 전자파·환경 피해와 절차적 문제로 전면 재검토를 요구했다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 조원휘 대전시의회 의장을 비롯한 유성구 지역 시구의원과 정치인들이 한국전력공사의 '신계룡-북천안 송전선로 건설사업'에 대해 전면 재검토와 즉각 중단을 촉구했다.
이들은 9일 대전시의회 로비에서 공동 기자회견을 열고 "대전 서구와 유성구를 관통하는 이 사업은 시민 생존권을 위협하는 수도권 편향 정책"이라며 "지역 미래를 훼손하는 결과를 초래할 것"이라고 비판했다.
해당 사업은 충남 계룡에서 북천안까지 약 62㎞ 구간에 345kV 초고압 송전선로를 건설하는 것으로, 대전 서구·유성구 7개 동을 통과하며 2031년 준공이 목표다.
이들은 "표면적으로는 충청권 전력망 보강이지만 실제로는 수도권 반도체 산업단지 전력 공급을 위한 수송로"라며 "지방은 전력을 보내고 이익은 수도권이 가져가는 '전력 식민지' 구조"라고 주장했다.
또 "주거 밀집 지역을 통과하는 초고압 송전선로는 전자파 노출과 환경 훼손 우려가 크고 국립대전현충원 상공 통과 가능성까지 거론되고 있다"고 지적했다.
절차적 문제도 제기했다. 이들은 "입지선정위원회 구성에서 주민대표 비율이 부족해 대표성이 결여됐다"며 "권익위와 법원도 문제를 지적했지만 사업은 계속 추진되고 있다"고 밝혔다.
이어 "정부의 분산에너지 정책과도 배치된다"며 "주민 의견을 반영한 대안 마련이 필요하다"고 강조했다.
조원휘 시의장 등은 "이번 사안은 지역 이기주의가 아닌 정당한 권리 주장"이라며 "시민 안전과 대전의 미래를 지키기 위해 끝까지 대응하겠다"고 의지를 보였다.
nn0416@newspim.com