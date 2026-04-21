보건산업진흥원, 스위스 최대 연구기관과 맞손…"보건의료 연구 강화"

AI 핵심 요약beta
- 한국보건산업진흥원이 21일 스위스 국립과학재단과 보건의료 연구 협력 의향서를 체결했다.
- 양 기관은 공동 공모 추진과 심사, 사후 관리 등을 통해 연구개발 협력을 강화한다.
- 진흥원은 이를 통해 한국 보건의료 연구의 글로벌 역량을 높일 전망이다.
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한국-스위스 연구자 네트워크 강화
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 한국보건산업진흥원(진흥원)이 스위스 최대 규모의 국가 연구지원 기관인 스위스 국립과학재단과 손잡고 보건의료 분야의 글로벌 공동 연구를 본격 추진한다.
진흥원은 21일 스위스 국립과학재단과 보건의료 분야 연구의 촉진과 지원을 위한 의향서를 체결했다고 밝혔다.
스위스 국립과학재단은 스위스 연방정부의 지원을 받아 설립된 스위스 최대 규모의 국가 연구지원 기관이다. 기초과학부터 응용연구까지 전 분야의 연구를 지원한다. 유럽을 비롯한 전 세계 주요 연구기관과 다양한 협력 프로그램을 운영하고 있다.
진흥원은 스위스 보건의료 분야 연구개발 협력을 강화하기 위해 국립과학재단과의 협력 논의를 지속적으로 이어왔다. 이번 의향서 체결을 통해 양 기관 간 공식적인 협력의 기반을 마련했다.
의향서에는 ▲공동 연구 프로젝트 발굴을 위한 공동 공모 추진 ▲제출된 연구제안서에 대한 패널 평가 방식의 공동 심사 ▲선정 프로젝트에 대한 사후 관리 등 양 기관의 연구개발 협력을 위한 세부 내용이 포함돼 있다.
양 기관은 공동으로 프로젝트를 지원하기로 합의해 공모 일정, 연구 범위, 프로젝트 기간 등 세부 사항을 공모 이전 양 기관 간 협의를 통해 결정할 예정이다. 이번 의향서 체결로 진흥원은 스위스 주요 연구개발 펀딩 기관과의 파트너십을 강화할 전망이다. 한국과 스위스 연구자 간의 네트워크 강화 등도 기대하고 있다.
차순도 진흥원장은 "이번 스위스 국립과학재단과 LOI 체결은 한국 보건의료 연구의 글로벌 역량을 한층 높이는 중요한 계기"라며 "양 기관의 협력을 바탕으로 한-스위스 연구자들이 세계적 수준의 연구를 함께 이끌어 나갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com