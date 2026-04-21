경기도교육청, '경기 늘봄전담실장' 협의회 개최…방과후·돌봄 전문성 강화

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 21일 늘봄전담실장 장학행정협의회를 열었다.
- 600여 명이 참석해 정책 비전 공유와 실행력을 강화했다.
- 특강·토크콘서트로 역량 결집과 제도 개선 방안을 논의했다.
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[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 늘봄학교의 안정적인 정착과 방과후·돌봄 서비스의 질적 향상을 위해 정책 컨트롤타워인 '늘봄전담실장'들의 역량 결집에 나섰다.
도교육청은 21일 화성 수원과학대학교 신텍스(SINTEX)에서 '경기 늘봄전담실장 장학행정협의회'를 개최했다고 밝혔다. 이번 협의회는 현장에서 늘봄 정책을 이끄는 전담실장들과 업무 담당자 등 600여 명이 참석해 정책 비전을 공유하고 실행력을 강화하기 위해 마련됐다.
경기 늘봄전담실장은 단위학교와 온동네 돌봄·교육센터의 업무를 총괄하는 임기제교육연구사다. 이들은 단순 관리를 넘어 늘봄 프로그램의 기획·조정, 지역사회 연계 프로그램 발굴 등 교육전문직원으로서 핵심적인 역할을 수행한다.
이번 행사는 전담실장들이 정책 리더로서 자긍심을 갖고 현장 변화를 주도할 수 있도록 ▲심리상담가 박상미 교수의 특강 ▲지역 및 기수별 네트워킹 ▲문화 공연 등 다채로운 프로그램으로 구성됐다.
특히 이날 진행된 '정책 토크콘서트'에서는 이강수 도교육청 지역교육정책과장이 직접 나서 현장의 생생한 목소리를 들었다. 참석한 전담실장들은 현장에서 겪는 운영상의 어려움과 제도 개선 방안에 대해 가감 없이 의견을 나누었으며, 지역별로 발굴된 늘봄학교 운영 우수사례를 공유하며 벤치마킹의 기회를 가졌다.
도교육청은 이번 협의회에서 도출된 제안들을 바탕으로 늘봄전담실장 제도가 현장에 안정적으로 안착할 수 있도록 행정적 지원을 더욱 촘촘히 할 계획이다.
이강수 지역교육정책과장은 "경기 늘봄전담실장은 방과후·돌봄 정책이 학교 현장에서 실질적인 성과로 나타나게 하는 주체"라며 "전담실장들이 전문성을 바탕으로 아이들에게 더 나은 교육 환경을 제공할 수 있도록 체계적인 지원과 소통을 이어가겠다"고 말했다.
beignn@newspim.com