이남호, 교육·일자리·정주 연계 '전북형 사회적경제 교육모델' 전환 공약 제시

AI 핵심 요약beta
- 이남호 전북교육감 예비후보가 21일 전북형 사회적경제 교육모델을 제시했다.
- 민관 협력 거버넌스 구축과 학교협동조합 확대를 통해 교육과 지역경제를 연결한다.
- 공공구매 지역 순환과 돌봄 연계로 일자리 창출 및 교육 격차를 해소한다.
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학생 주도 사회혁신 확대·평생학습 거점화 통한 교육-지역 상생 기반 마련
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 이남호 전북교육감 예비후보가 교육과 지역경제를 연결하는 구조 전환을 핵심으로 한 '전북형 사회적경제 교육모델'을 내놓았다.
이 예비후보는 "학교 중심 교육이 지역과 분리된 한계를 벗어나야 한다"며 "교육을 일자리와 정주 여건으로 이어지는 통합 모델로 전환하겠다"고 21일 밝혔다.
공약의 핵심은 ▲민관 협력 거버넌스 구축▲학교협동조합 및 학생 주도 사회혁신 교육 확대▲교육청 공공구매 기반 지역경제 순환▲방과후·돌봄 프로그램 지역 연계 개편▲세대 통합형 평생학습 체계 구축 등이다.
그는 교육청과 지자체, 대학, 사회적경제 조직이 참여하는 협력 체계를 통해 정책 실행력을 높이고 교육·일자리·정주가 연결되는 기반을 마련하겠다고 강조했다.
특히 연간 100팀 이상의 청소년 사회혁신 프로젝트를 운영하고 학교협동조합을 단계적으로 확대해 학생들이 지역 문제 해결에 참여하는 실천형 교육을 추진할 계획이다.
또 급식·교재·돌봄 등 교육청 공공구매를 지역 기업 중심으로 개편하고 통합 플랫폼을 구축해 교육예산의 역외 유출을 줄이고 지역 일자리 창출로 연결한다는 구상이다.
초등 돌봄과 방과후 교육은 사회적경제 조직과 연계해 운영하고, 농산어촌에는 맞춤형 서비스를 확대해 교육 격차 해소에 나선다. 학교 공간은 지역 주민과 공유하는 평생학습 거점으로 전환해 야간·주말 프로그램과 노년층 디지털·문화 교육도 강화한다.
이 예비후보는 "교육이 지역 일자리와 연결될 때 지속 가능한 미래가 가능하다"며 "프로젝트 중심 교육을 통해 학생들의 문제해결력과 진로 역량을 함께 키우겠다"고 말했다.
한편 이 예비후보는 전북 남원 출생으로 전주고와 서울대를 졸업했으며 전북대 총장과 거점국립대 총장협의회 회장, 전북창조경제혁신센터 이사장, 전북연구원 원장 등을 역임했다.
gojongwin@newspim.com