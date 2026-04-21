네이버, GS풍력발전과 재생에너지 직접 전력거래 계약 체결

AI 핵심 요약beta
- 네이버가 21일 GS풍력발전과 PPA 계약을 체결하고 발전소 지분 30%를 인수했다.
- 영양군 풍력단지는 2028년 상반기 상업운전 후 세종·춘천 데이터센터에 전력을 공급한다.
- 2029년 네이버 전력사용량 46%를 재생에너지로 충당하며 에너지 안정성을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 네이버가 GS풍력발전과 재생에너지 직접 전력거래(PPA) 계약을 체결하고 발전소 지분 30%를 인수한다. 국내 RE100 가입 기업이 발전 법인에 직접 투자하는 첫 사례다.
GS가 경상북도 영양군에 건설 중인 풍력발전단지는 연간 약 180GWh의 전력을 생산한다. 2028년 상반기 상업운전을 시작한 후 네이버 데이터센터인 세종과 춘천에 전력을 공급할 예정이다. 이를 통해 2029년 기준 네이버 전체 전력사용량의 약 46%를 재생에너지로 충당할 수 있다.
네이버는 단순 전력 구매를 넘어 발전 법인에 직접 투자함으로써 장기적이고 안정적인 전력 공급을 확보했다. 기존 화석에너지 중심의 전력 조달은 온실가스 배출을 초래했으나, 이번 투자로 이러한 제약을 해소할 수 있게 됐다.
네이버는 2020년 '2040 Carbon Negative' 목표를 선언한 후 태양광과 소수력 등을 통해 재생에너지 전환을 추진해왔다. 이번 풍력 PPA 계약으로 데이터센터의 재생에너지 확보와 온실가스 감축을 본격화한다.
임동아 네이버 대외·ESG정책 리더는 "AI와 클라우드 확대로 데이터센터 전력 수요가 빠르게 증가하는 만큼 재생에너지 확보는 필수적"이라며 "발전법인 직접 투자라는 새로운 모델을 통해 에너지 수급 안정성을 강화하겠다"고 말했다.
yuniya@newspim.com