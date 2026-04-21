[프로농구] 5·6위의 '코트 반란' 지속될까...23일 4강 PO 점프볼

23일 LG–소노 1차전...24일엔 정관장-KCC 첫 격돌

20년 만에 5·6위 동반 4강…창 vs 방패 대결도 주목

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 정규리그 5·6위가 나란히 생존한 2025-2026 프로농구 4강 플레이오프(PO)가 창원과 안양에서 열린다.

23일 오후 7시 창원체육관에서 LG–소노 1차전이 열리고, 24일 오후 7시에는 안양 정관장 아레나에서 정관장과 KCC가 첫 맞대결을 펼친다. 두 시리즈 모두 5전 3승제다.

이번 4강 PO의 특징은 하위 팀의 반란이 지속될지 여부다. 정규리그 5위 소노와 6위 KCC가 6강 플레이오프에서 각각 4위 서울 SK, 3위 원주 DB를 3연승으로 꺾고 올라왔다. 정규리그 5·6위 팀이 동시에 4강에 오른 것은 2005-2006시즌(5위 KCC, 6위 오리온스) 이후 20년 만이다. 6위 팀의 4강 진출 자체가 역대 다섯 번째에 불과할 만큼 이례적이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = LG 아셈 마레이. [사진=KBL] 2026.04.21 psoq1337@newspim.com

LG는 지난 시즌 창단 28년 만에 챔피언결정전 첫 우승을 차지한 데 이어 이번 시즌 정규리그 1위로 4강에 직행했다. 외국인 선수 MVP 아셈 마레이를 중심으로 유기상, 양준석, 칼 타마요 등 우승 멤버가 그대로 뭉쳐 조직력이 강점이다. 이번에는 구단 역사상 첫 정규리그–챔피언결정전 통합 우승을 노린다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 소노 이정현. [사진=KBL] 2026.04.21 psoq1337@newspim.com

이에 맞서는 소노는 막판 10연승으로 창단 첫 플레이오프 진출을 확정했고, 6강에서 SK를 3연승으로 제압하며 상승세를 이어왔다. 국내 선수 MVP 이정현, 신인왕 케빈 켐바오, 빅맨 네이던 나이트로 이어지는 삼각 편대가 팀의 엔진이다. 정규리그 상대 전적은 3승 3패다. 소노는 4강 원정 응원단 780명의 창원 이동 교통비를 전액 지원하고, 1차전 원정 팬 100명에게 항공권까지 제공하는 '통 큰' 이벤트로 원정 분위기를 끌어올리고 있다.

정관장은 유도훈 감독 복귀 첫 시즌부터 돌풍을 일으켰다. 시즌 내내 상위권을 유지하며 정규리그 2위를 확정, 4강에 직행했다. 변준형–박지훈–문유현으로 이어지는 가드진은 리그 최고 수준 평가를 받고, 조니 오브라이언트의 공격력이 더해지면 우승 경쟁력도 충분하다는 분석이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 정관장 조니 오브라이언트. [사진=KBL] 2026.04.21 psoq1337@newspim.com

KCC는 정규리그에서는 부상 악재 속 6위에 그쳤지만, 허훈·허웅 형제와 최준용, 송교창 등 MVP 출신들이 즐비한 '스타 군단'이다. 정규리그 막판에서야 핵심 전력이 동시에 가동되기 시작했고, 6강에서 DB를 3연승으로 완파하며 '슈퍼팀' 면모를 되찾았다. 정규리그 상대 전적은 정관장이 5승 1패로 앞서지만, 당시 KCC의 '빅4'가 온전히 뛴 경기가 적어 이번 시리즈 결과를 단정하기 어렵다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KCC 최준용. [사진=KBL] 2026.04.21 psoq1337@newspim.com

4강의 또 다른 축은 '수비 vs 공격' 구도다. LG는 올 시즌 최소 실점 1위(경기당 71.8점), 정관장은 2위(72.0점)로 리그 최고 수비력을 자랑한다. 반면 KCC는 팀 득점 1위(83.1점), 소노는 득점 4위(79.2점)이자 3점슛 2위(경기당 9.8개)로 화끈한 공격 농구를 구사한다. 4강 직행 팀이 휴식 이점을 누리는 게 일반적이지만, 이번 시즌 6강이 모두 3경기에서 끝나면서 소노와 KCC 역시 일주일가량의 휴식 시간을 확보해 체력 변수는 크지 않다.

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