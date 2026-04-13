[프로농구] '0%의 기적' 향해 시동...KCC, DB 잡고 6강 PO 1차 승리

AI 핵심 요약beta
- 부산 KCC가 13일 원주 DB를 81-78로 꺾었다.
- 6강 플레이오프 1차전에서 0% 우승 확률을 향해 첫 승을 거뒀다.
- 롱 26득점 더블더블, 송교창 20득점으로 클러치 승리 챙겼다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KCC가 '0%'의 벽을 향해 힘차게 첫 발을 내디뎠다. 부산 KCC는 13일 원주 DB프로미아레나에서 열린 2025~2026 프로농구 6강 플레이오프 1차전에서 원주 DB를 81-78로 눌렀다. KCC는 KBL에서 6강 플레이오프 1차전 승리 팀의 4강 진출 확률인 91.1%(51/56)를 등에 업고 시리즈를 시작했다.
정규리그 6위로 포스트시즌에 들어온 KCC는 KBL 출범 후 단 한 번도 나오지 않았던 '6위의 챔프전 진출·우승'이라는 0% 확률을 향해 다시 한 번 도전장을 던졌다.
DB로서는 두 시즌 전 4강 PO에서의 악몽이 재현된 셈이다. 당시 정규 우승을 차지하고도 KCC에 발목을 잡혔던 DB는 이번에도 안방 1차전을 내줬다. 0%의 확률을 뚫고 우승했던 2023-2024시즌의 기억을 소환한 KCC는 다시 한번 '언더독의 반란'을 예고했다. 양 팀의 2차전은 15일 같은 장소에서 열린다.
1쿼터 이선 알바노와 헨리 엘런슨을 앞세운 DB는 리바운드 싸움에서 우위를 점하며 빠르게 속공을 전개했다. 정효근·이정현 등 국내 자원들의 득점까지 더해 24-18로 앞섰다. 2쿼터부터 수비 강도를 끌어올린 KCC는 DB의 3점 슈팅을 억제하며 템포 싸움에서 대등한 흐름을 만들었다. 시소 싸움 속에서 DB가 45-43으로 2점 앞선 채 전반을 마쳤다.
3쿼터 역시 접전이었다. 총 6번의 리드 체인지와 12번의 동점이 나왔다다. 턴오버가 번갈아 쏟아지는 혼전 속에서도 누구 하나 무너지지 않은 채 21-21 쿼터 스코어마저 같았다. DB가 66-64로 근소하게 앞선 채 4쿼터에 돌입했다.
KCC가 클러치에서 웃었다. 경기 종료 47초를 남기고 엘런슨의 파울아웃까지 이끌어냈다. 이어 송교창이 자유투 1개를 더하며 4점 차를 만든 KCC는 DB의 마지막 작전타임 이후 시도된 반격을 수비로 막아내며 원정에서 값진 1승을 챙겼다.
롱이 26점 10리바운드 4어시스트로 더블더블을 작성했다. 송교창(20점 9리바운드)과 허웅(17점 6리바운드), 최준용(11점 6리바운드)도 나란히 두 자릿수 득점을 올렸다. KCC 유니폼을 입고 플레이오프 첫 경기를 치른 허훈도 7점을 넣고 어시스트 11개를 뿌렸다. DB에서는 알바노(22점 7어시스트 4스틸)와 헨리 앨런슨(23점 14리바운드)이 45점을 합작하며 분투했다.
psoq1337@newspim.com