BNK금융, 제주에서 일본·베트남과 스타트업 해외 진출 지원 협약

AI 핵심 요약beta
- BNK금융그룹이 20일 제주에서 JDC·키라보시금융·탄롱그룹과 스타트업 해외진출 지원 업무협약을 체결했다.
- 참여기관들은 글로벌 진출·혁신기업 육성·투자 연계·네트워킹 등 전방위 협력을 추진한다.
- 지역형 생산적 금융 고도화와 글로벌 네트워크 활용으로 지역 산업 시너지를 확대한다.
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혁신기업 투자 유치 기능 강화 계획
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK금융그룹이 한·일·베 3국 협력을 통해 국내 스타트업의 글로벌 시장 진출 지원에 나섰다.
BNK금융그룹은 전날 제주에서 제주국제자유도시개발센터(JDC), 일본 키라보시금융그룹, 베트남 탄롱그룹과 '스타트업 해외 사업 진출 지원을 위한 업무협약'을 체결했다고 21일 밝혔다.
참여 기관들은 스타트업 글로벌 진출 지원, 혁신기업 공동 발굴·육성, 투자 연계 및 금융 솔루션 제공, 네트워킹과 정보 교류 확대 등 전방위 협력에 나선다. 특히 발굴부터 성장, 투자, 해외 확장까지 이어지는 원스톱 성장 체계를 구축하는 점이 핵심이다.
BNK금융은 이번 협약을 계기로 '지역형 생산적 금융'을 고도화하고 지역 기반 혁신기업에 대한 투자 유치 기능을 강화할 계획이다. 그룹의 글로벌 금융 네트워크를 활용해 지역 산업과의 연계 시너지도 확대한다는 방침이다.
BNK금융과 JDC, 키라보시금융그룹은 모두 지역 기반 기관으로 각 지역이 직면한 사회적 과제 해결을 위해 금융 중심의 협력 방안도 공동 모색한다.
BNK금융그룹 관계자는 "한·일·베 3국 민·관·금융이 협력하는 실질적 플랫폼을 구축했다"며 "국내 혁신기업의 글로벌 경쟁력 확보를 위한 금융 지원을 지속 확대하겠다"고 말했다.
한편 베트남 탄롱그룹은 농업 기반의 현지 대표 기업으로 최근 고부가가치 산업으로 사업을 확장 중이다. 지난 3월에는 경영진이 BNK금융 본사를 방문해 부울경 기업 투자 계획과 협력 방안을 논의했다.
news2349@newspim.com