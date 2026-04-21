광양경자청·코트라, 외투기업 밀착 지원 강화

AI 핵심 요약beta
- 광양만권경제자유구역청이 21일 코트라와 함께 광양항 배후단지 내 외국인투자기업을 방문해 현장 애로를 청취했다.
- 이번 방문은 기업의 사내유보금 기반 재투자 시 적용 가능한 외국인투자 인센티브 제도를 설명하기 위해 마련됐다.
- 광양경자청은 유관기관과 협력해 기업 애로를 해소하고 재투자가 원활히 이뤄지도록 행정 지원을 지속할 계획이다.
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 광양만권경제자유구역청이 코트라와 함께 외국인투자기업을 찾아 현장 애로를 청취하고 사내유보금 기반 재투자 인센티브를 안내했다.
광양경자청은 코트라(KOTRA) 종합행정지원센터와 광양항 배후단지 내 ㈜킹톱스와 EEW KHPC를 방문해 기업 관계자와 현장 상담을 진행했다고 21일 밝혔다.
이번 방문은 기업이 겪는 애로사항을 직접 확인하고 사내 유보금을 활용한 재투자 시 적용 가능한 외국인투자 인센티브 제도를 설명하기 위해 마련됐다.
기업 관계자는 "현장의 어려움을 전달하고 외국인투자 인증 절차와 인센티브 정책 방향을 구체적으로 이해하는 계기가 됐다"고 전했다.
구충곤 청장은 "광양만권은 산업 인프라와 글로벌 수출입망을 갖춘 투자 적지"라며 "유관기관과 협력을 통해 기업 애로를 신속히 해소하고 재투자가 원활히 이뤄지도록 지원하겠다"고 말했다.
광양경자청은 앞으로 외투기업과의 현장 소통을 강화하고 투자 확대 성과로 이어지도록 행정 지원을 지속할 계획이다.
chadol999@newspim.com