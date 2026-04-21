가평군, 고유가 피해지원금 누락없는 신속집행 총력

AI 핵심 요약beta
- 경기 가평군이 27일부터 시작되는 고유가 피해지원금 1차 지급 신청을 앞두고 행정력을 집중했다.
- 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족을 대상으로 27일부터 5월 8일까지 1차 신청을 받는다.
- 2차 신청은 5월 18일부터 7월 3일까지 소득 하위 70% 군민을 대상으로 진행된다.
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[가평=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 가평군이 오는 27일부터 시작되는 고유가 피해지원금 1차 지급 신청을 앞두고 행정력 집중 해 점검에 나섰다.
군은 읍면과의 유기적인 협업을 통해 대상자 누락 없는 신속한 행정을 추진하기 위해 읍면 행정복지센터 담당자 등 15명이 참석한 가운데 추진단 회의를 열고 실무 준비를 마쳤다.
또 군민 불편을 줄이고 신청 편의를 높이기 위해 신속 대응 체계를 강화하며 현장 중심의 지원에 무게를 뒀다.
회의에서는 사업 주요 일정과 지침을 공유하고 신청 과정의 혼선을 방지하기 위해 읍면 행정복지센터의 구체적인 협조 사항을 전달하며 행정 대응 체계를 면밀히 점검했다.
고유가 피해지원금 지원 대상은 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 및 소득 하위 70% 군민으로 1차 신청은 오는 27일부터 5월 8일까지로 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족이 대상이다.
이어 오는 5월 18일부터 7월 3일까지 진행되는 2차 신청은 소득 하위 70% 군민과 1차 대상자 중 미신청자가 대상이며 신청은 주소지 읍면사무소 또는 제휴 은행 영업점을 방문해서 하거나 온라인을 통해 가능하다.
김미성 부군수는 "읍면과의 긴밀한 협력을 바탕으로 대상 군민들이 불편 없이 지원금을 신청하고, 누락없는 신속집행이 될 수 있도록 세심하게 지원하겠다"고 밝혔다.
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