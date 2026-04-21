경과원 '경기스타트업브릿지' 신규 입주기업 모집

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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도와 경기도경제과학진흥원(이하 경과원)은 민관협력 창업 거점인 '경기스타트업브릿지'에 입주할 신규 입주기업 125개사를 다음달 4일까지 모집한다고 21일 밝혔다.

입주 기업 모집 포스터 [사진=경과원]

이번 모집은 도내 기술 기반 스타트업이 성장 단계에 맞는 지원을 받아 사업화를 가속화하고, 민간기업과의 연계를 통해 시장 경쟁력을 확보하기 위해 마련됐다.

모집 분야는 인공지능(AI), 빅데이터, 자율주행, 바이오, 신재생에너지 등 혁신·신산업 분야와 미래차, 도심항공교통(UAM) 등 첨단모빌리티 분야다.

모집 대상은 기술 기반 아이템을 보유한 예비 창업자부터 창업 7년 이내 스타트업이다.

신산업 분야는 창업 10년 이내까지 지원할 수 있다.

경기스타트업브릿지는 경기도와 경과원, 민간기업이 함께 조성한 전국 최초의 민관협력 창업 보육 공간으로 판교 제2테크노밸리 G2블록 E동에 있다.

총면적 5787㎡(약 1750평) 규모로 성장 단계별 입주 공간과 회의실, 교육장, 휴게공간 등의 인프라를 갖추고 있다.

입주 공간은 기업의 성장 단계에 따라 세 종류로 나뉜다.

▲예비 및 창업 1년 이내 기업을 위한 '틔움' ▲매출 1억 원 또는 투자 1천만 원 이상의 실적을 보유한 창업 1~3년 차 기업을 위한 '키움' ▲매출 5억 원 또는 투자 5억 원 이상을 달성한 창업 3~7년 차 기업을 위한 '이룸' 단계로 운영된다.

입주기업은 임대료 없이 관리비만 납부하면 되고 전용 사무공간과 기반 시설은 물론, 대·중견기업과의 협업 기회, 네트워킹, 투자 연계 및 성장 지원 등 다양한 지원 프로그램 참여 기회도 얻게 된다.

경기스타트업브릿지는 솔브레인(소부장), 코스메카코리아(뷰티), 에치에프알(통신) 등 대·중견기업과의 비즈니스 연계가 핵심 강점이다.

지난해 10월 입주한 AI 스타트업은 화장품 연구개발·생산 기업인 코스메카코리아와 기술실증 협력 논의를 진행하는 등 구체적인 성과를 내고 있다.

이를 기반으로 올해는 민간기업과의 연계를 강화해 기술실증, 공동 연구개발, 제품 상용화까지 분야별 협업을 확대하고 사업 성과 창출로 이어갈 계획이다.

김현곤 경과원장은 "경기스타트업브릿지는 유망 스타트업이 유니콘 기업으로 도약할 수 있도록 돕는 민관협력 창업 허브"라며 "단순 공간 제공을 넘어 대중견기업과의 협업을 통해 사업 성장으로 이어지는 창업 생태계를 더욱 견고히 구축해 나갈 계획"이라고 말했다.

선정 절차는 서류평가와 발표평가를 거쳐 5월 말 최종 발표할 예정이며, 선정 기업은 6월부터 입주를 시작하게 된다.

입주를 희망하는 기업은 경기스타트업플랫폼을 통해 온라인으로 신청하면 된다.

ssamdory75@newspim.com