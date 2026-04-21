[특징주] ESS 성장 기대에 강세 2차전지株 랠리....'삼성SDI' 신고가

AI 핵심 요약beta
- 21일 유가 상승에 따른 전기차·ESS 수요 확대 기대감에 2차전지 관련주가 일제히 강세를 보였다.
- 삼성SDI는 전일 대비 10.97% 오른 59만7000원에 거래되며 신고가를 경신했고 올해 상승률은 99.62%에 달했다.
- 이브이첨단소재·리튬포어스 등 소재·부품주와 파인텍 등 장비주도 동반 상승하며 강한 오름세를 나타냈다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 21일 2차전지 관련주가 유가 상승에 따른 전기차 및 에너지저장장치(ESS) 수요 확대 기대감에 장 초반 일제히 강세를 보이고 있다. 전고체 배터리(17.49%), 장비(16.60%), 소재·부품(16.36%) 등 주요 업종이 상승하며 전반적인 오름세가 나타나는 모습이다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 20분 기준 삼성SDI는 전일 대비 10.97% 오른 59만7000원에 거래되고 있다. 장중 한때 59만8000원까지 오르며 신고가를 경신했다. 삼성SDI 주가 상승률은 올해들어 약 99.62%에 달한다.
같은시각, 이브이첨단소재도 전일대비 29.83% 오른 2050원에 거래되고 있다. 리튬포어스 또한 전일대비 29.90% 오른 756원에 거래 중이다.
2차전지 소재·부품주도 동반 상승세다. 솔루스첨단소재(14.53%), 제이오(13.38%), 솔브레인홀딩스(12.79%), 대주전자재료(12%), 한농화성(10.50%), 이수스페셜티케미컬 (8.69%) 등이 상승하고 있다.
2차전지 장비주인 파인텍(25.75%), 엠플러스(18.40%), 지에프아이(17.09%), 나인테크(9.04%), 디이엔티(7.11%) 등이 오르고 있으며 2차전지 전고체배터리주인 씨아이에스(22.23%), 필에너지(13.97%),엠오티(7.29%), 원준(6.81%) 등이 동반 상승세다.
증권가는 ESS 중심의 구조적 수요 확대에 주목하고 있다. 이진명 신한투자증권 연구원은 "미국 유틸리티용 ESS 설치량이 전년 대비 119% 증가하는 등 고성장이 이어지고 있다"며 "북미 생산능력 확대에 따라 분기별 실적 성장도 가능할 것"이라고 분석했다.
이재만 하나증권 연구원은 "반도체 업종이 완만한 상승 흐름을 보일 경우 2차전지와 에너지, 화학 업종이 상대적으로 높은 수익률을 기록할 가능성이 있다"고 말했다.
nylee54@newspim.com