[특징주] 현대지에프홀딩스, 현대홈쇼핑 주식교환에 프리마켓서 18%↑

AI 핵심 요약beta
- 현대지에프홀딩스가 21일 현대홈쇼핑 주식교환 안건 가결에 주가 17.85% 상승했다.
- 임시 주총에서 현대지에프홀딩스 97.7%, 현대홈쇼핑 94.5% 찬성으로 안건 통과됐다.
- 6월 30일 주식교환 완료 후 지배구조 개편 작업이 순차 진행될 전망이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 21일 현대지에프홀딩스가 현대홈쇼핑과의 주식교환 안건 가결 소식에 장 초반 강세를 보이고 있다.
넥스트레이드(NXT)에 따르면 이날 오전 8시 29분 기준 현대지에프홀딩스는 전일 대비 17.85% 오른 1만6770원에 거래되고 있다.
주가 강세는 현대홈쇼핑과의 포괄적 주식교환 안건이 임시 주주총회에서 높은 찬성률로 통과된 영향으로 풀이된다. 금융감독원 전자공시에 따르면 전날 열린 양사 임시 주총에서 해당 안건은 현대지에프홀딩스 97.7%, 현대홈쇼핑 94.5%의 찬성률로 각각 가결됐다.
이번 안건 통과로 현대홈쇼핑은 오는 6월 30일 주식교환을 완료해 현대지에프홀딩스의 완전자회사로 편입될 예정이다. 이후 분할 및 합병 등 지배구조 개편 작업도 순차적으로 진행될 전망이다.
앞서 양사는 지난 2월 11일 각각 이사회를 열고 포괄적 주식교환 계약 체결을 의결했으며, 교환비율은 자본시장법에 따라 1대 6.3571040으로 산정됐다.
nylee54@newspim.com